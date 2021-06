La vente d’actions d’AMC lève 587 millions de dollars alors que les commerçants de Meme achètent des actions

« Nous pensons que la volatilité récente et nos prix de marché actuels reflètent une dynamique de marché et de négociation sans rapport avec notre activité sous-jacente », a déclaré AMC dans son discours aux investisseurs. La société a mis en garde contre l’achat d’actions à moins que les investisseurs ne soient prêts à risquer de « perdre tout ou une partie substantielle de votre investissement ».

L’optimisme était notable pour une entreprise qui était sur un chemin rocailleux avant même que la pandémie n’oblige les cinémas à fermer. AMC a dû faire face à un public en baisse alors que Netflix et d’autres streamers continuent d’attirer de nouveaux abonnés. AMC a perdu 149 millions de dollars en 2019. La dernière fois qu’elle a réalisé un bénéfice, c’était au deuxième trimestre de la même année. L’entreprise a encore 5,4 milliards de dollars de dette à long terme et 5 milliards de dollars de baux à long terme.

« Cela renforce AMC », Adam Aron, le directeur général, a écrit sur Twitter après la vente. « Cela améliore notre bilan et offre une flexibilité à la fois pour relever les défis possibles et pour capitaliser sur des opportunités attrayantes. »

AMC a doublé de valeur la semaine dernière, a augmenté de 23 % mardi et a explosé de 95 % supplémentaires mercredi, le laissant en hausse de plus de 500 % par rapport au mois dernier. À la clôture de la bourse mercredi, la valeur marchande d’AMC de plus de 30 milliards de dollars la place à peu près dans la même classe que des sociétés comme Best Buy, Tyson Foods et l’opérateur boursier Nasdaq.

La société a décidé de capitaliser rapidement sur ces gains, se lançant dans une vague de ventes d’actions qui a permis à AMC de lever plus de 1,2 milliard de dollars rien que ce trimestre, y compris l’offre de jeudi. (Rappelez-vous qu’une hausse du cours des actions ne profite à une entreprise que si elle peut vendre de nouvelles actions en échange d’espèces qu’elle peut ensuite utiliser à des fins commerciales.)

Mardi, AMC a vendu 8,5 millions d’actions pour environ 230 millions de dollars au fonds spéculatif Mudrick Capital, qui les a rapidement renversées pour un profit.

Selon la société, plus de trois millions d’investisseurs individuels détiennent environ 80 pour cent des actions d’AMC, faisant de la société une sorte d’action populaire. Mercredi, AMC a annoncé un nouvel effort pour correspondre avec les actionnaires via AMC Investor Connect, une newsletter qui offrira également des avantages.

« Nous avons l’intention de communiquer souvent avec ces investisseurs et de leur offrir de temps en temps des avantages spéciaux dans nos cinémas », a déclaré M. Aron. « Nous commençons avec un gros pop-corn gratuit sur nous, lorsqu’ils assistent à leur premier film dans un cinéma AMC cet été. »

Le geste a été apprécié.

« Je garde mes actions », a écrit un commentateur sur WallStreetBets. « J’aime le pop-corn. »

L’action a grimpé en flèche tout au long de mercredi, sur un volume de négociation énorme qui a entraîné quatre arrêts de négociation cet après-midi. En fin de compte, AMC était l’une des actions les plus négociées au monde, avec près de 40 milliards de dollars d’achats et de ventes, un rythme de négociation qui a éclipsé celui de géants comme Tesla, Apple et Amazon, selon les données de Bloomberg.