La vente d’actions d’Adani pour 2,5 milliards de dollars se poursuit au milieu de plaintes pour fraude

Avant la clôture des marchés mardi, plus de 100% des actions du fleuron du groupe indien Adani Enterprises ont été souscrites, selon la Bourse de Bombay. Alors que certaines actions liées à Adani ont augmenté, trois étaient encore en baisse entre 5% et 10%.

NEW DELHI – La vente d’actions étroitement surveillée de 2,5 milliards de dollars lancée par l’homme le plus riche d’Asie, Gautam Adani, a été entièrement souscrite mardi, contrecarrant les attentes après une semaine mouvementée au cours de laquelle le les actions du conglomérat ont plongé dans une bagarre avec un vendeur à découvert américain.

La vente d’actions et son succès ont été considérés comme un test crucial de la confiance des investisseurs dans Adani, dont l’empire tentaculaire a perdu des dizaines de milliards de dollars en une semaine après que Hindenburg Research a accusé le conglomérat de manipulation boursière et de fraude.

Adani, 60 ans, a depuis glissé sur l’indice des milliardaires de Bloomberg, passant de la troisième personne la plus riche du monde à la 11e, sa valeur nette ayant diminué de plus de 30 milliards de dollars pour atteindre environ 84 milliards de dollars.

Dimanche, le groupe Adani a rejeté les allégations de Hindenburg et a publié un rapport de 413 pages qui rejetait ses questions, affirmant qu’aucune d’entre elles n’était “basée sur une enquête indépendante ou journalistique”. La réponse d’Adani comprenait des documents et des tableaux de données et a déclaré que le groupe avait fait toutes les divulgations réglementaires nécessaires et s’était conformé aux lois locales.