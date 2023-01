La vente d’actions d’Adani pour 2,5 milliards de dollars se poursuit au milieu de plaintes pour fraude

NEW DELHI (AP) – La vente d’actions étroitement surveillée de 2,5 milliards de dollars lancée par l’homme le plus riche d’Asie, Gautam Adani, a été entièrement souscrite mardi, contrecarrant les attentes après une semaine mouvementée au cours de laquelle les actions du conglomérat ont plongé dans une bagarre avec un vendeur à découvert américain.

À la clôture des marchés mardi, la vente d’actions phare du groupe indien, Adani Enterprises, avait attiré près de 51 millions d’offres, dépassant les 45,5 millions proposés au public, selon la Bourse de Bombay. Alors que les actions de certaines sociétés liées à Adani ont augmenté, trois étaient encore en baisse entre 5% et 10%.

La vente d’actions et son succès ont été considérés comme un test crucial de la confiance des investisseurs dans Adani, dont l’empire tentaculaire a perdu des dizaines de milliards de dollars en une semaine après que Hindenburg Research a accusé le conglomérat de manipulation boursière et de fraude.

Adani, 60 ans, a depuis glissé sur l’indice des milliardaires de Bloomberg, passant de la troisième personne la plus riche du monde à la 11e, sa valeur nette ayant diminué de plus de 30 milliards de dollars pour atteindre environ 84 milliards de dollars.

Hindenburg, qui a déclaré qu’il pariait contre le groupe Adani, l’a accusé d’avoir “fait la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”. Il a déclaré qu’il jugeait les sept sociétés clés cotées à Adani comme ayant une “baisse de 85%, purement sur une base fondamentale en raison de valorisations exorbitantes”.

La société de vente à découvert a déclaré que son rapport faisait suite à une enquête de deux ans. La plupart des allégations concernaient les niveaux d’endettement du groupe, les activités des cadres supérieurs, l’utilisation de sociétés écrans offshore pour augmenter artificiellement le cours des actions et les enquêtes antérieures sur la fraude. Il énumérait 88 questions auxquelles le groupe devait répondre.

Dimanche, le groupe Adani a rejeté les allégations de Hindenburg et a publié un rapport de 413 pages rejetant ses questions, affirmant qu’aucune d’entre elles n’était “basée sur une enquête indépendante ou journalistique”. La réponse d’Adani comprenait des documents et des tableaux de données et a déclaré que le groupe avait fait toutes les divulgations réglementaires nécessaires et s’était conformé aux lois locales.

Hindenburg a répondu en disant qu’Adani n’avait répondu qu’à 26 de ses 88 questions et n’avait pas répondu à bon nombre des problèmes qu’il avait soulevés.

La vente d’actions, qui a commencé vendredi, avait connu une demande principalement faible jusqu’à mardi. Les autres actions d’Adani étaient toujours en baisse, donc “c’est une réaction mitigée”, a déclaré Brian Freitas, un analyste basé en Nouvelle-Zélande chez Periscope Analytics qui a fait des recherches sur le groupe Adani. Le cours de l’action d’Adani Enterprises, qui s’élevait à 2 948 roupies (36 $) mardi soir, était toujours inférieur à la fourchette de prix initiale de 3 112 roupies à 3 279 roupies.

Freitas a déclaré que le rapport n’aurait probablement pas d’effet à long terme sur le marché indien, mais pourrait continuer à jeter une ombre sur les actions d’Adani jusqu’à ce que l’affaire soit réglée. “Les investisseurs indiens connaissent bien leur marché – les investisseurs étrangers regardent les marchés mondiaux, donc s’il y a un problème de gouvernance d’entreprise dans un pays, ils pourraient l’examiner de plus près”, a ajouté Freitas.

Tard lundi, le conglomérat International Holding Co., basé à Abu Dhabi, a annoncé qu’il ferait un investissement de 381 millions de dollars dans Adani Enterprises. La société, dont le président est le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, avait investi l’an dernier 2 milliards de dollars dans certaines filiales d’Adani.

L’écrivain d’Associated Press, Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué à ce rapport.

Krutika Pathi, L’Associated Press