Les investisseurs craignant la proposition du président Joe Biden d’augmenter les impôts sur les plus-values ​​pourraient envisager de faire une vente d’actions impulsive.

Cela pourrait par inadvertance déclencher une autre taxe d’investissement, selon les conseillers financiers. Et c’est celui qui démarre à un faible niveau de revenu par rapport au plan de Biden.

«Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous allez tout vendre pour éviter le taux des gains en capital, et vous pourriez finir par payer cet impôt supplémentaire», a déclaré Leon LaBrecque, comptable et planificateur financier agréé chez Sequoia Financial Group à Troie Michigan.