La vente Bonanza de Flipkart Mobiles est maintenant en ligne et se poursuivra jusqu’au 28 février: meilleures offres sur les smartphones

Flipkart, le géant du commerce électronique appartenant à Walmart, a annoncé une nouvelle vente de Mobiles Bonanza qui commence aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à la fin du mois, le 28 février. des offres bancaires, des offres d’échange et des options EMI gratuites. Les smartphones de marques comme Apple, Motorola, Poco, Samsung, Realme, Xiaomi et d’autres marques bénéficieront de remises importantes lors de la vente Flipkart Mobile Bonanza.

Pendant le Flipkart Mobiles Bonanza, les acheteurs peuvent bénéficier de réductions supplémentaires sur les transactions par carte bancaire ICICI et EMI. Les titulaires de cartes de crédit ICICI et les titulaires de cartes de débit Bank of Baroda Mastercard bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 10% sur leur achat. Certains des smartphones qui bénéficient de réductions intéressantes sont les séries Xiaomi Mi 10T, Samsung Galaxy F41, Vivo V20, Motorola Razr 5G, Poco X3, Realme Narzo 20 Pro, Realme 7 Pro, Redmi 9i, Redmi 9 Prime, Realme C15, iPhone 11 , iPhone XR et plus encore.

L’un des rabais les plus importants concerne le smartphone pliable Motorola Razr 5G qui est vendu au prix de Rs 99,999 contre son prix autocollant de Rs 1,24,999. En outre, les utilisateurs de la carte de crédit ICICI Bank pourront bénéficier d’une réduction supplémentaire de 1000 Rs. Le Samsung Galaxy F41 est vendu à 15 499 roupies, soit une remise de 1 500 roupies par rapport au prix de son autocollant de 16 999 roupies. La variante de stockage Vivo V20 (2020) de 256 Go est également réduite de 3000 Rs et est répertoriée à 24990 Rs lors de la vente Mobile Bonanza. En outre, le Poco X3 est au prix d’une remise de Rs 1 500 ainsi que de son prix de Rs 16 999 et est vendu à un prix de Rs 14 499.

Le Samsung Galaxy F62 récemment lancé est également vendu avec des offres lors de la vente Flipkart Mobiles Bonanza, avec un cashback instantané de Rs 2.500 sur les transactions avec les cartes bancaires ICICI et les transactions EMI. L’iPhone 11 est vendu à Rs 49 999 avec une réduction supplémentaire de 10% sur les cartes de crédit ICICI Bank et les premières transactions par carte de débit Bank of Baroda Mastercard.