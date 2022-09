Les MacBook d’Apple font partie des meilleurs ordinateurs portables que vous trouverez actuellement sur le marché et ont revendiqué plusieurs places sur notre liste des meilleurs ordinateurs portables de l’année. Le seul inconvénient majeur de ces ordinateurs portables Apple élégants est qu’ils sont chers, et Apple offre rarement des remises sur ses propres produits. Mais aujourd’hui seulement, Best Buy offre une chance rare d’en acheter un à prix réduit. Jusqu’à 21 h 59 PT (00 h 59 HE) ce soir, vous pouvez économiser jusqu’à 400 $ sur certains ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook Air, y compris certains des derniers modèles équipés du tout nouveau Apple Processeur M2.

Vous trouverez un certain nombre des MacBook les plus récents et les plus avancés à prix réduit lors de cette vente, y compris le avec une pointe Processeur M2. Ce modèle compact est plus petit que les MacBook Pro M1 de la génération précédente et dispose d’un superbe écran Liquid Retina de 13,3 pouces. Le modèle de base est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, et commence à 1 149 $, 150 $ de réduction sur le prix habituel.

Si vous préférez un écran plus grand, vous pouvez opter pour un MacBook Pro de la génération précédente, disponible avec un écran de 14 ou 16 pouces. Il est équipé du processeur M1 Pro d’Apple, qui fournit une puissance de calcul plus que suffisante pour les besoins de la plupart des gens – ou vous pouvez passer au si vous avez besoin de quelque chose avec une puissance sérieuse. Les modèles de base sont équipés de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, avec des prix à partir de 1 599 $ pour le et 2 099 $ pour le tous deux de 400 $ de moins que le prix habituel.

Et si l’abordabilité est votre priorité numéro un, vous pourriez vous procurer un à partir de 900 $, vous permettant d’économiser 100 $ par rapport au prix habituel. Ce MacBook léger est doté d’un écran compact de 13,3 pouces, d’un processeur M1, de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et ne pèse que 2,8 livres, il est donc idéal pour les déplacements.