La vente aux enchères de squelettes de T-Rex annulée après qu’un paléontologue ait soulevé cette préoccupation

Un squelette de Tyrannosaurus rex était sur le point d’être vendu aux enchères pour 20 millions de livres sterling (193 Crore ₹) par la maison de vente aux enchères britannique Christie’s. Le squelette de 1 400 kilogrammes, surnommé Shen, allait être vendu aux enchères à Hong Kong le 30 novembre. Cependant, les organisateurs de la vente aux enchères ont été contraints d’annuler la vente aux enchères, quelques jours seulement avant la date prévue, après qu’un paléontologue bien connu ait fait part de ses inquiétudes. certaines parties du squelette ressemblaient à un autre dinosaure. Pete Larson, paléontologue et président du Black Hills Institute of Geological Research dans le Dakota du Sud, s’est inquiété du fait que certaines parties de Shen ressemblaient remarquablement à un autre squelette de T. rex, surnommé Stan, qui a été vendu aux enchères par Christie’s pour 26,8 £ ( plus de ₹ 2 milliards) en 2020.

Selon le Guardian, le Black Hills Institute détient les droits de propriété intellectuelle sur le T. rex Stan, même après sa vente en 2020. Pour cette raison, Pete a ajouté que la maison de vente aux enchères tente de vendre un dinosaure qui n’est pas Stan. Il a qualifié cela de “très trompeur”.

En outre, un porte-parole de Christie’s à Londres, dans un communiqué, a déclaré : « Après consultation avec l’expéditeur du Tyrannosaurus rex dont la vente est prévue le 30 novembre à Hong Kong, Christie’s a décidé de retirer le lot. L’expéditeur a maintenant décidé de prêter le spécimen à un musée pour une exposition publique.

On pense que le mâle adulte T. Rex Shen a vécu il y a 67 millions d’années. Sur les 380 os d’un T. Rex, Christie’s a mentionné qu’environ 80 des os de Shen étaient originaux. La maison de vente aux enchères a également déclaré: «Il n’existe aucun squelette de T. rex qui soit entièrement composé d’os d’origine. Nous croyons que les éléments originaux de Shen sont authentiques », a rapporté la BBC.

Shen pèse 1,4 tonne et mesure 15 pieds de haut et 12 mètres de long. Ses fossiles ont été découverts dans l’État américain du Montana en 2020. Il s’agissait de la première vente aux enchères d’un fossile de T-Rex en Asie.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici