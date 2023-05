La vente aux enchères de bijoux de 150 millions de dollars de l’héritière suscite la controverse sur les bénéfices du défunt mari pendant l’oppression nazie

ho

La maison de vente aux enchères britannique Christie’s vendra aux enchères quelque 700 bijoux estimés à 150 millions de dollars à la défunte héritière autrichienne Heidi Horten, dont le défunt mari allemand a commencé à acquérir sa fortune auprès de Juifs fuyant l’oppression nazie.

La maison de vente aux enchères, qui accueillera la vente à Genève, en Suisse, a fait face à un contrecoup pour l’accord controversé de vendre ce qu’elle a déclaré lundi être « l’une des plus grandes collections de bijoux » et qui devrait dépasser les ventes précédemment observées avec la vente aux enchères de 2011. de la collection d’Elizabeth Taylor et de la vente aux enchères Maharajas & Mughal Magnificence 2019.

Les deux ventes aux enchères étaient les deux seules collections de bijoux à avoir jamais généré plus de 100 millions de dollars de ventes.

Les bijoux qui seront vendus à partir de la collection d’Horten auraient été acquis dans les années 1970 et après. Et la manière dont son mari, Helmut Horten, l’a acquise a fait sourciller. Il a acquis sa richesse substantielle en partie en achetant « des entreprises juives qui ont été vendues sous la contrainte », a noté Christie’s.

« Ce qui est important, c’est que nous ayons été totalement transparents », a déclaré à Reuters Rahul Kadakia, responsable international de la joaillerie chez Christie’s. « Nous vendons cette collection sous son identité avec le nom Horten. Elle n’est pas vendue comme une collection anonyme. »

Une « contribution significative » sera apportée par les ventes aux enchères aux organisations juives pour faire progresser l’éducation et la recherche sur l’Holocauste et d’autres programmes. Ni un montant ni un pourcentage à verser n’ont été divulgués.

« Bien sûr, nous ne pouvons pas effacer l’histoire », a déclaré à Reuters Max Fawcett, responsable du département joaillerie chez Christie’s à Genève. « Mais nous espérons que les fonds de cette vente serviront à faire du bien à l’avenir. »

Tout le monde n’est pas satisfait de la solution de Christie’s pour poursuivre l’enchère massive.

« Il ne suffit pas que cette vente profite à une fondation caritative ou que Christie’s fasse un don non spécifié pour l’éducation à l’Holocauste », a déclaré l’American Jewish Committee (AJC) dans un communiqué.

« L’une des tâches les plus difficiles pour faire face à l’héritage de l’Holocauste est de rendre justice pour le pillage massif de ses victimes. Il existe encore de nombreux obstacles à l’obtention d’une restitution », a déclaré le comité. « C’est encore plus difficile lorsque des hommes d’affaires sans scrupules ont profité des lois d’aryanisation et des besoins désespérés des Juifs fuyant les nazis pour amasser leur fortune. »

L’AJC a plutôt demandé que la vente aux enchères soit suspendue jusqu’à ce qu’un « effort sérieux soit fait pour déterminer quelle partie de cette richesse provenait des victimes nazies ».

« Une fois déterminé, il devrait plutôt être orienté vers le soutien aux survivants de l’Holocauste nécessiteux et infirmes qui sont toujours parmi nous et les programmes éducatifs qui racontent leurs histoires », a ajouté le comité.