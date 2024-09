La vente aux enchères caritative de G-Dragon rapporte plus de 1,2 million de dollars

Chanteur G-Dragon la popularité et le pouvoir des stars restent forts.

G-Dragon a fait don de plusieurs articles de mode, d’œuvres d’art, d’objets de design et de souvenirs à la « Rien d’autre qu’un truc en forme de « G » : l’art et les archives de G-Dragon » vente aux enchères organisée du 2 au 10 septembre par « Joopiterune plateforme d’enchères numériques fondée par la pop star et directeur artistique de Louis Vuitton Homme Pharrell Williams.

L’enchère la plus élevée a été pour un manteau en fourrure multicolore de la marque de mode « SAGA FURS ». G-Dragon l’a porté aux « 2014 MAMA » et pendant la tournée Big Bang 2015. Le prix d’enchère, initialement fixé à 12 000 $ (environ 16 millions de wons) le 9, juste un jour avant la clôture des enchères, a grimpé en flèche à 81 000 $ (environ 110 millions de wons) en l’espace de 10 minutes. Au final, l’article a été vendu pour la somme astronomique de 125 000 $ (environ 167 millions de wons).

Le « Daisy Lapel pin » de G-Dragon a également été vendu aux enchères pour 112 500 $ (environ 166 millions de wons) et la version Peaceminusone Nike Paranoise F&F a été vendue aux enchères pour 95 000 $ (environ 127 millions de wons).

Le fauteuil de réalisateur sur lequel est gravé le vrai nom de G-Dragon, « Kwon Ji Yong », a été vendu aux enchères pour 51 250 $ (environ 69 millions de wons), et la ceinture de luxe sur laquelle est gravée la phrase « Kim Chaos Lover GD ! » par G-Dragon lui-même a été vendue aux enchères pour 31 250 $ (environ 42 millions de wons). De même, le sac banane vert avec lequel il a collaboré avec Pharrell Williams a été vendu aux enchères pour 18 750 $ (environ 25 millions de wons).

De plus, les peintures dessinées par G-Dragon ont reçu des prix finaux de 52 500 $ (environ 70 millions de wons), 43 750 $ (environ 58 millions de wons) et 43 750 $ (environ 58 millions de wons), respectivement.

Tous les bénéfices ne seront pas reversés à G-Dragon car il s’agit d’une vente aux enchères caritative et seront donc reversés. On sait que le prix total de la collection mise en vente par G-Dragon s’élève à 1,2 million de dollars (1,6 milliard de wons) et constitue un nouveau record pour les enchères de Joopiter.