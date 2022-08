La vente audio de Woot fait tomber des centaines d’écouteurs, haut-parleurs et plus encore

A la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs ? Qu’en est-il d’un haut-parleur Bluetooth portable ? Ou peut-être cherchez-vous un subwoofer puissant pour votre installation home cinéma ? Eh bien en ce moment chez Woot, vous pouvez saisir tout cela – et bien plus encore – à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Woot organise une vente “audio aléatoire” où vous trouverez des offres sur des écouteurs, des haut-parleurs et d’autres équipements neufs et remis à neuf de différentes marques. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE), alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Bien que la sélection puisse être un peu aléatoire, il y a de très bonnes affaires disponibles lors de cette vente. Ces haut de gamme ne sont qu’un léger pas en arrière par rapport aux nouveaux MWO8 qui ont revendiqué une place sur notre liste des meilleurs écouteurs dans l’ensemble pour 2022et en ce moment, vous pouvez acheter une paire de seulement 100 $, 150 $ de réduction sur le prix habituel.

Ou vous pouvez prendre un L’un des nôtre haut-parleurs Bluetooth préférés de l’année pour seulement 90$, un rabais de 40$ par rapport au prix habituel. Il n’est disponible qu’en état remis à neuf de grade A, ce qui, d’après Wootest le même que celui reconditionné en usine et signifie qu’il a été restauré en parfait état de fonctionnement, bien qu’il puisse y avoir une légère usure cosmétique.

Et pour les audiophiles sérieux, c’est une excellente occasion d’acquérir un ensemble de haut-parleurs haute résolution pour votre installation à domicile. Cette comprend un caisson de basses de huit pouces et deux haut-parleurs satellites avec des contrôleurs de volume, de croisement et de phase précis, et en ce moment sa réduction de 50%, ce qui fait baisser le prix à 500 $.