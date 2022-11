La vente anticipée du Black Friday de Burrow offre jusqu’à 1 000 $ de réduction sur certains meubles

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vous cherchez des offres sur les meubles? Alors ne cherchez pas plus loin que ça Vendredi noir vente de Burrow. Lorsque vous à travers 29 novembre en utilisant le code de l’offre BF22. De plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite sur tout ce que vous achetez.

La plus petite économie disponible est de 15 % sur les achats jusqu’à 1 599 $, tandis que dépenser 5 000 $ ou plus vous donne 1 000 $ de rabais. Avec cette offre, vous pouvez acheter deux options abordables ou plus et obtenir un rabais important pour élever votre maison.

Vous cherchez un nouveau banc ou une table basse cool ? Accrochez un pour 395 $ qui fonctionnerait bien dans un foyer. Ce frêne massif de 695 $ est un autre excellent choix pour s’asseoir et ranger des objets, et même comme table basse dans votre salon. Pour une table plus petite, consultez ceci pour 395 $ qui contient toutes vos boissons.

Si vous cherchez un tapis pour égayer votre chambre, procurez-vous ceci pour 295 $ (économisez 200 $). C’est un tapis avec de la texture et qui utilise de la laine de mouton naturelle. Si vous avez besoin d’un coureur, ceci est également de 295 $ et est un tapis en polyester nécessitant peu d’entretien.

Et si vous magasinez pour des sièges, vous ne pouvez pas oublier les canapés et les sectionnels. Cette est de 1 526 $ (économisez 15 %) et fabriqué avec un tissu résistant aux taches en quatre couleurs. Si le cuir est votre esthétique, le est maintenant de 2 840 $ (économisez 450 $). En attendant, cela avec méridienne coûte 1 715 $ (économisez 275 $).