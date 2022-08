La vente Anker d’Amazon offre jusqu’à 36% de réduction sur les haut-parleurs, les chargeurs et plus

Anker fabrique actuellement certains de nos haut-parleurs Bluetooth préférés sur le marché, mais la société en fait également beaucoup plus. Anker fabrique également des tonnes d’autres appareils et accessoires élégants et de haute qualité, et pour le moment, vous pouvez en acheter pour moins cher. Aujourd’hui seulement, Amazon offre jusqu’à 36% de réduction sur une sélection d’enceintes Anker, d’accessoires de charge et plus encore. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de ces remises.

Il existe une grande variété d’articles différents en vente, mais l’une des meilleures valeurs que vous trouverez est la remise haut-parleur extérieur. Ce boom box Bluetooth robuste a été nommé l’un de nos enceintes sans fil préférées sur le marché en 2022, et en ce moment, vous pouvez le récupérer pour seulement 135 $, 45 $ de réduction sur le prix habituel. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus portable, vous pouvez également choisir le compact pour seulement 20 $, 4 $ de rabais sur le prix habituel.

Même si vous n’êtes pas à la recherche d’un nouveau haut-parleur, c’est une excellente occasion de faire le plein d’autres accessoires technologiques pendant qu’ils sont en vente. Si vous voulez vous débarrasser des fils qui encombrent votre table de chevet, vous pouvez vous procurer ceci pour 18 $ de réduction, ramenant le prix à seulement 32 $. Ou prenez des câbles de charge de rechange à prix réduit. Les utilisateurs d’Apple peuvent obtenir un pour seulement 17 $, 7 $ de réduction sur le prix habituel, et les utilisateurs d’Android peuvent acheter un pour seulement 14 $, 8 $ de rabais sur le prix habituel. Vous trouverez également des offres sur un , , et plus.