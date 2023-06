La vente Amazon Prime Day 2023 se déroule les 11 et 12 juillet

Amazone tiendra sa méga vente annuelle Prime Day les 11 et 12 juillet, la société annoncé Mercredi.

Pour la première fois, Amazon proposera des offres sur invitation uniquement où les membres de son club d’abonnement Prime peuvent demander une invitation pour accéder à des remises sur des articles qui se vendent généralement rapidement. Les offres Prime Day apparaîtront également sur les sites Web d’autres détaillants via son programme Buy with Prime, qui permet à des tiers d’ajouter les services de paiement et d’exécution d’Amazon à leur propre site.

Amazon a lancé Prime Day en 2015. La célébration des remises est en partie conçue pour sécuriser de nouveaux abonnés Prime, pour promouvoir les produits et services d’Amazon et pour stimuler les ventes au milieu de l’année. L’événement est également un important générateur de revenus pour d’autres sites de vente au détail comme Cible , Walmart et Meilleur achat qui offrent généralement des remises concurrentes aux clients.

L’année dernière, le total des ventes en ligne aux États-Unis lors de l’événement Prime Day d’Amazon a dépassé 11,9 milliards de dollars, ce qui était supérieur à l’ensemble des transactions de commerce électronique générées lors de l’événement en 2021, selon les données d’Adobe Analytics.

L’année dernière, Amazon a rompu avec la tradition et a organisé une deuxième aubaine comme Prime Day. Il a organisé la « Prime Early Access Sale » en octobre dernier dans le but d’augmenter les ventes bien avant le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday.

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a déclaré aux vendeurs qu’il acceptait les soumissions pour un « événement Prime Fall Deal » qui débutera au quatrième trimestre, selon une notification consultée par CNBC. L’avis n’annonce aucune date pour le moment où l’événement aura lieu.

Amazon a refusé de commenter.

