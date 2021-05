«  La vengeance n’a pas de prix  »: Deontay Wilder se concentre sur le combat de la trilogie Fury au milieu d’un rapport selon lequel il a refusé l’accord de retrait de mégabucks

Un panel d’arbitrage a décidé cette semaine que le champion des poids lourds WBC Fury devait remplir son obligation contractuelle de combattre Wilder pour la troisième fois avant le 15 septembre de cette année, excluant pratiquement la soi-disant « bataille d’Angleterre » entre Fury et son compatriote roi des poids lourds Anthony. Joshua, qui unifierait tous les titres de la division des poids lourds de la boxe pour la première fois en deux décennies.

Après un an de préparation et de faux départs, une date et un lieu d’accueil avaient finalement été convenus pour la rencontre Fury-Joshua, le combat massif annoncé comme se déroulant le 14 août en Arabie saoudite.

Wilder, cependant, a jeté une clé considérable dans les travaux lorsqu’il a été rapporté qu’il refusait toute offre de se retirer pour permettre à la lutte de progresser sans entrave – avec des chiffres allant jusqu’à 20 millions de dollars rapportés dans les médias comme étant refusés par le ancien champion.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Deontay Wilder (@bronzebomber)

« The Bronze Bomber » a affronté Fury deux fois, tirant le premier et perdant le deuxième par TKO au septième tour – la première défaite de la carrière professionnelle de Wilder.

Il dit maintenant que la vengeance contre « The Gypsy King » est son seul objectif et s’est rendu sur Instagram pour présenter son programme d’entraînement sous l’œil vigilant du nouvel entraîneur Malik Scott.

« La vengeance est la plus douce joie – après avoir p *** y», a écrit Wilder, faisant référence aux paroles d’une chanson du rappeur américain Tupac Shakur.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tyson Fury (@ gypsyking101)

Pris avec @Tyson_Fury, qui m’a dit qu’il n’était pas disposé à payer même un centime à Deontay Wilder pour se retirer. Au lieu de cela, Fury a déclaré que le paiement de Wilder serait une punition sur le ring. « Il dit aux gens que j’ai craqué son crâne la dernière fois, je vais lui ouvrir grand le crâne cette fois. » pic.twitter.com/XiZ42jb39c – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 20 mai 2021

Il a également ajouté les hashtags « Escouade de bombes« , »Jusqu’à ce jour » et « La vengeance n’a pas de prix« .

Fury, cependant, entrera dans n’importe quel troisième combat avec Wilder en tant que grand favori pour répéter les tactiques qu’il a utilisées pour matraquer son rival lors de leur rencontre précédente. Le Britannique a adapté sa stratégie dès leur premier combat pour utiliser une approche constante et agressive, à laquelle Wilder avait peu de réponse.

La deuxième suite de la rivalité Fury-Wilder signifie que la confrontation à succès avec Joshua devrait maintenant être retardée au moins jusqu’en novembre.

Le promoteur américain de Fury, Bob Arum, a suggéré que le stade Allegiant de Las Vegas pourrait accueillir Fury-Wilder III le 24 juillet, tandis que Joshua devrait affronter le challenger obligatoire invaincu Oleksandr Usyk dans l’intervalle.