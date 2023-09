La vengeance d’une adolescente arrive à frémir

« Il faut garder ça cool », insiste Jonny (Kiah McKirnan) dans ce clip de Jennifer Reederc’est nouveau film d’horreur Auteur. Cette demande est difficile pour l’enfant avec qui elle est, car comme vous pouvez le voir clairement, il y a quelque chose très étrange à propos de Jonny soudainement changement de forme affronter.

Cette scène ne vous dit pas grand chose sur quoi Auteur mais voici la description complète : « Jonny Baptiste (Kiah McKirnan) est un adolescent imprudent envoyé vivre avec son ex-tante Hildie (Alicia Silverstone). Le jour de ses 18 ans, elle vit une métamorphose radicale : un sortilège familial qui la redéfinit appelé Forevering. Lorsque plusieurs adolescentes disparaissent dans sa nouvelle école, un Jonny mythiquement sauvage s’en prend à l’agresseur.

Mythiquement sauvage, vous dites? Il s’agit d’une configuration fascinante et, avec la bande-annonce visuellement saisissante du film, que vous pouvez voir ci-dessous, nous rend très curieux de savoir Auteur. Il est écrit et réalisé par Reeder (qui a réalisé le segment « Holy Hell » dans V/H/S/94), et met également en vedette Christopher Lowell, Melanie Liburd, Casimere Jollette, Ireon Roach, Sasha Kuznetsov et Greta Stolte.

« Il arrive souvent que les jeunes femmes ayant un certain pouvoir d’action dans leur vie soient qualifiées de ‘sauvages’ ou de ‘hors de contrôle' », a écrit Reeder dans une déclaration du réalisateur accompagnant le communiqué de presse du film. « Ces termes visent à dénigrer ou du moins à rejeter le parcours de cette jeune femme. Je voulais faire un véritable film de genre sur une adolescente qui devient réellement sauvage et incontrôlable. Auteur est une célébration de la fille devenue folle. Cette histoire vise à reconnaître et à amplifier l’autonomie et l’action des jeunes femmes, et existe comme un hommage à la lignée et à ce que les femmes héritent les unes des autres sur plusieurs générations.

Auteur | Bande-annonce officielle | Frémir

Auteur sort dans certains cinémas et flux sur Shudder à partir du 1er septembre.

