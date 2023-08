La vengeance du président russe contre son « chef » était un plat qui se mange froid | Nouvelles du monde

L’une des images les plus frappantes de la mutinerie armée d’Evgueni Prigojine a été la vue d’un avion abattu par ses forces s’écrasant vers la Terre.

Il y avait une symétrie macabre entre ces images et le spectacle hier de l’avion dégringolant dans le ciel au nord de Moscou avec lui à bord, du moins c’est ce qu’on nous dit. C’était peut-être là l’intention.

Quand il s’agissait de l’homme qu’ils appelaient le chef de Poutine, la vengeance président russe C’était en effet un plat qui se mangeait froid, deux mois après l’acte qui le justifiait.

Qu’il ait planifié les détails ou qu’il ait laissé le soin aux siloviki, ou aux sécurocrates, contre lesquels Prigojine avait visé son coup d’État, le message reste le même.

La trahison ne paie pas. Poutine n’a jamais toléré les traîtres et il n’y avait aucune raison de croire à la fin Prigojine serait une exception.

Il espère que l’assassinat présumé permettra de mettre un terme à cette situation. mutinerie embarrassante et dissuader toute autre menace et que cela renforcera son pouvoir qui a été affaibli par le coup d’État manqué.

Cette éventualité sera déconcertante pour les Ukrainiens qui espéraient que la mutinerie signifierait d’abord la fin de Poutine, puis, en cas d’échec, au moins qu’elle l’ébranlerait.

Mais il y aura toujours un sentiment de satisfaction dans toute l’Ukraine car Prigozhin est probablement mort.

C’est lui qui a envoyé des milliers des criminels les plus malfaisants de Russie au-delà de leurs frontières, recrutés avec la promesse de liberté, s’ils survivaient six mois au front. Ils ont été envoyés pour soutenir l’invasion dévastatrice de Poutine, tuer des Ukrainiens et détruire leurs villes.

Lorsqu’un de ces condamnés a fait défection vers les Ukrainiens, ils l’ont renvoyé dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Wagner le punit de Evgueni Prigojineforme d’exécution préférée de . Sa tête a été posée sur un parpaing puis écrasée à coups de masse. Cet acte indescriptible a été enregistré et fièrement publié par les Wagner sur les réseaux sociaux.

C’est le genre d’armée privée monstrueuse que Prigojine a aidé à créer et a ensuite utilisé pour envoyer des mercenaires violer, piller et massacrer à travers l’Afrique avant que Poutine ne les appelle à l’aider à sauver sa guerre en Ukraine.

Ils ont été les combattants les plus efficaces de Poutine dans ce conflit. La nouvelle selon laquelle leur haut commandement est désormais très probable, tous les morts y seront les bienvenus. Ils ont remporté l’un des seuls succès de la Russie : la prise de Bakhmut.

Mais Wagner a été utile à l’armée russe lors de l’attaque. La Russie se concentre désormais principalement sur la défense. Ses forces ont passé l’été à creuser kilomètre après kilomètre de fortifications et à exploiter des mines le long d’un front de mille milles.

Ces défenses se révèlent jusqu’à présent imprenables face à la contre-offensive ukrainienne. La guerre est actuellement dans une impasse.

Les Ukrainiens craignent que jusqu’à 15 % du territoire de leur pays reste occupé indéfiniment.

Prigozhin est peut-être mort, mais dans leur esprit, il y a bien d’autres monstres d’où il vient, ravageant leur pays et s’avérant de plus en plus difficiles à déloger.