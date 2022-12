La vengeance d’Helen Skelton de Strictly sur son ex trompeuse continue CE SOIR alors qu’elle fouette des cadeaux de mariage

La vengeance d’Helen Skelton de STRICTLY sur son ex infidèle se poursuit ce soir alors qu’elle fouette leurs cadeaux de mariage.

L’ancienne star de Blue Peter apparaîtra sur Celebrity Yorkshire Auction House alors qu’elle vend les objets sentimentaux.

Helen a annoncé en avril de cette année qu’elle et Richie Myler s’étaient séparés et qu’il vivait plus longtemps dans la maison familiale[/caption]

Helen fouette ses cadeaux de mariage alors qu’elle essaie de continuer sa vie[/caption]

Cela survient alors que The Sun la semaine dernière a révélé en exclusivité qu’elle apparaîtrait dans l’émission de la plateforme de streaming Discovery +.

Dans l’épisode, le commissaire-priseur Angus Ashworth explore la maison d’Helen.

Certains des objets que l’homme de 39 ans a fouettés comprennent un cheval de saut antique, qui était un cadeau de mariage, une chaise de dentiste victorienne et deux fauteuils Art déco.

Une source a révélé que Skelton, qui présente Countryfile de BBC One, a estimé qu’il valait mieux vendre les articles.

Ils ont dit: “Helen avait besoin d’un énorme tri après la rupture et malgré certains des articles possédant de nombreux souvenirs, elle a estimé qu’il valait mieux qu’elle les vende.”

Son apparition n’est que la dernière revanche qu’elle prend sur Richie après qu’elle lui ait fait une fouille subtile dans Strictly Come Dancing.

Elle et son partenaire de danse Gorka Marquez ont interprété une danse de choix sur Mein Herr de Cabaret.

Au cours de la performance enflammée, il est apparu que la présentatrice de télévision Helen a clignoté son majeur pendant la routine alors que la musique disait: “Bye bye mein liber herr, c’était une belle affaire, mais maintenant c’est fini”.

Helen a semblé glisser son majeur sur sa joue alors que les téléspectateurs reprenaient son mouvement.

La danse a été un régal pour les juges alors qu’Helen et Gorka étaient en tête du classement.

Le couple a reçu un total de 39 points sur 40 – alors que Craig Reel Horwood a fait tomber un point et leur a marqué neuf points.

Helen a précédemment fait une fouille subtile à son ex sur Strictly Come Dancing[/caption]

Helen a semblé glisser son majeur sur sa joue alors que les téléspectateurs reprenaient son mouvement[/caption]