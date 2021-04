La veuve du regretté sénateur de l’Arizona (et fervent critique de Trump) John McCain serait sur le point de devenir ambassadeur aux États-Unis au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Une gifle délibérée à Trump ou une publication innocente?

Cindy McCain, qui a brisé les lignes du parti en septembre pour approuver le président Joe Biden aux élections de 2020, aurait été nommée ambassadrice du programme de l’ONU, selon plusieurs sources citées lundi par Politico. Elle et la fille du couple Meghan ne sont que deux des nombreux républicains de haut niveau qui ont déploré l’absence d’un commandant en chef plus similaire à son défunt mari, John McCain, décédé d’une tumeur au cerveau en 2018.

Il est peu probable que le mécontentement de McCain à l’égard de Trump soulève trop de sourcils au cours de son processus de confirmation, bien que le Parti républicain soit allé jusqu’à censurer son mari en 2014, dénonçant son «Un mauvais service continu à notre État et à notre nation» en votant libéral sur des questions comme le contrôle des armes à feu et les soins de santé.





Son mari était considéré comme trop belliqueux dans son amour de la guerre même par l’administration de George W. Bush, qui a déclenché des guerres massives en Irak et en Afghanistan qui ont laissé une grande partie du Moyen-Orient en ruines. McCain a péri d’une tumeur au cerveau en 2018. Sa veuve a réitéré son soutien à sa politique en janvier, avant d’être censurée par le Parti républicain de l’État.

Afin d’assumer son poste supposé, McCain devra être approuvée pour le rôle, qui est géré par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies à Rome. L’administration Biden devrait révéler la liste des autres ambassadeurs en même temps qu’elle officialisera le poste de McCain, ont déclaré les sources.

McCain et Trump ont eu une querelle politique en cours, avec le sénateur décédé, qui a été capturé par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam après que son avion se soit écrasé dans un lac à Hanoi, se moquant à plusieurs reprises de l’esquive présumée de Trump.



« J’aime les héros qui ne sont pas capturés, » Trump a plaisanté, soulignant que McCain peut être considéré comme un « héros de guerre » mais qu’il était un « perdant » pour son échec en 2008 à battre le candidat démocrate Barack Obama dans la course à la présidentielle. McCain a également été accusé par des sources crédibles d’avoir jeté une clé dans les engrenages des enquêtes en cours sur les prisonniers de guerre toujours « Laissé pour compte » au Vietnam. Trump a accusé à plusieurs reprises l’ancien sénateur de «Ne pas prendre soin de nos anciens combattants.»





La nomination de Cindy McCain reprendrait la tradition non officielle des ex-présidents nommant un représentant de la partie adverse à un rôle confirmé par le Sénat dans leur cabinet. Les anciens présidents George W. Bush (R) et Bill Clinton (D) ont tous deux procédé à de telles nominations, et bien que Trump n’ait officiellement nommé aucun démocrate à des postes nécessitant une confirmation du Sénat, sa fille et son gendre, ainsi que plusieurs de ses le personnel électoral était soit indépendant, soit démocrate.

En effet, Trump lui-même a été enregistré comme démocrate pendant huit ans, d’août 2001 à septembre 2009, un historique de vote en dents de scie que certains ont tenté d’utiliser contre lui lors de l’élection de 2016.

Même après avoir passé quatre ans à la Maison Blanche en tant que républicain, certains opposants ont insisté sur le fait que sa tentative de réélection l’année dernière ne représentait rien de plus que de la pêche à la traîne.

Plus que quelques-uns de ces observateurs ont aimé l’idée, certains affirmant que les activités de McCain à l’approche du vote de 2020 avaient rapporté à Biden Arizona.

J’aime Cindy McCain. Elle a toujours été le soutien indéfectible aux côtés (pas derrière) du sénateur McCain, et je pouvais m’identifier à elle car elle souffre de migraines comme moi. Elle s’est levée pour Trump et ce Parti répugnant, et c’est à admirer. Biden prend la bonne décision. https://t.co/X0HUKdl8Do – RavenBlooms2021 (@ RBlooms2021) 12 avril 2021

Cindy McCain a donné à Biden un coup de pouce critique en Arizona avec son approbation du démocrate sur Trump. Biden a été le premier candidat démocrate à la présidence à porter l’État depuis Clinton en 1996. https://t.co/vaXHVuQ0d1 – BeachPretzel (@ BeachPretzel2) 12 avril 2021

Les critiques n’étaient pas nécessairement en désaccord, mais trouvaient ses efforts déplaisants.

