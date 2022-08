La vendeuse de Bhel Puri affiche son talent caché dans cette vidéo virale ; REGARDEZ

L’émergence d’applications de médias sociaux pouvant fonctionner sur les smartphones a permis aux gens de rester connectés, de communiquer, de partager des idées et de montrer leurs talents. Récemment, une vidéo qui gagne du terrain sur les réseaux sociaux montre une vendeuse de Bhel Puri affichant son talent caché. Et on parie que la vidéo vous donnera envie de la regarder en boucle.

Dans le court clip, la femme nommée Sageeta Gaikwad peut être vue assise sur un quai de gare avec une baignoire pleine de concombre et de tomates devant elle. La dame saute sur la chanson Yeh Jo Teri Payalon Ki Chan Chan Hai d’Abhijeet Bhattacharya et Sadhana Sargam. Elle s’amuse dessus alors qu’elle est assise sur le banc de la plate-forme, mais ce qui attire l’attention de tous, ce sont ses expressions inestimables.

La vidéo a été partagée par Sageeta sur sa page Instagram et a reçu 6,5 millions de vues jusqu’à présent.

Les téléspectateurs ont été impressionnés par le style de la femme sur les réseaux sociaux. L’un des utilisateurs a écrit : « Wow super se upar », tandis qu’un autre a dit : « C’est un vrai talent… continuez comme ça, maman, nous vous soutiendrons euh. Un troisième a commenté la vidéo, “Merveilleux, 100 points pour vos expressions.”

Sageeta Gaikwad, originaire du Maharashtra, a un énorme fan qui suit son application de partage de photos. Elle offre souvent aux fans des bobines intéressantes de Bollywood. Plus tôt, dans une vidéo similaire, elle a impressionné les internautes avec ses expressions précises sur la chanson Bol Bol Bol d’Udit Narayan.

Non seulement cela, elle a même dansé pendant un voyage en train sur la chanson populaire de Lal Chunariya d’Udit Narayan et Alka Yagnik.

Que pensez-vous de sa vidéo ?

