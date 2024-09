La « veille du souvenir solennel » du 10 septembre rendra hommage à la vie de ceux qui ont disparu il y a 23 ans

STATEN ISLAND, NY — Au cours des 22 dernières années, les membres du Club des anciens élèves de l’Université de Notre Dame de Staten Island ont pris le temps de s’arrêter, de réfléchir et de se souvenir des horribles événements du 11 septembre 2001 — les pires attaques terroristes sur le sol américain.

Ce jour terrible, 2 977 personnes ont perdu la vie et des milliers d’autres ont été blessées au World Trade Center, au Pentagone et dans le comté de Somerset, en Pennsylvanie.

En guise de commémoration, en 2002, le Notre Dame Club de Staten Island a organisé son premier service « Eve of Solemn Remembrance » à l’église catholique St. Peter, la plus ancienne église catholique de Staten Island qui surplombe le port de New York et le site du World Trade Center.

S’appuyant sur sa foi catholique, le club a nommé le service commémoratif « La veille du souvenir solennel » et organise le service chaque année le soir du 10 septembre, la veillée du 11 septembre.

Depuis les premiers jours du christianisme, la veillée – ou la veillée nocturne – fait partie des services les plus solennels de la foi catholique.

Pour de nombreux membres du club, les événements du 11 septembre sont gravés à jamais dans leur esprit et dans leur cœur.

Le club a donc mis en place ce service pour rendre hommage aux habitants de Staten Island décédés ce triste jour, pour réconforter les familles des victimes et pour « ne jamais oublier ».

Joe Delaney, président du club, invite tous les habitants de Staten Island à rejoindre les membres du Notre Dame Club pour la 22e veille du souvenir solennel de cette année, le mardi 10 septembre, à l’église Our Lady of Pity RC au 1616 Richmond Ave. à Bulls Head.

La musique sacrée commence à 19 heures, suivie d’une messe concélébrée, à 19 h 30, présidée par l’évêque Peter Byrne, curé de l’église catholique romaine du Saint-Sacrement et co-vicaire épiscopal de Staten Island, qui sera le célébrant et l’homéliste principal.

