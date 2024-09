La veille des développeurs qui semblent refaire surface et qui vous demandent à nouveau votre argent

Vous vous souvenez de The Day Before, le jeu autrefois en vogue qui a connu un lancement en accès anticipé si désastreux que le studio basé à Singapour qui l’a développé, Fntastic, a annoncé sa fermeture quelques jours plus tard ? Eh bien, Fntastic semble être de retour et ils demandent une seconde chance – et votre argent.

Dans un autre développement bizarre de ce qui était déjà une étrange saga, le compte X/Twitter de Fntastic a refait surface aujourd’hui, annonçant une campagne Kickstarter et demandant « votre aide à nouveau pour ramener Fntastic ». Le message renvoie à un site Internet qui prétend exposer les détails des prochains mouvements de Fntastic.

Une fois, vous nous avez aidé à créer Fntastic via Kickstarter.

Aujourd’hui, nous avons encore besoin de votre aide pour faire revenir Fntastic !

Apprenez-en davantage et soutenez-nous : https://t.co/6CB75yGWnE#fntastique #propnight #usined’évasion – Fntastique (@FntasticHQ) 26 septembre 2024

Si votre première pensée est que tout cela pourrait être un canular, vous seriez pardonné – et franchement, cela pourrait très bien l’être. Mais si c’est le cas, c’est un troll assez élaboré, car le site Web est vaste. Il comprend une FAQ, un PDF détaillant son « plan de relance », coordonnées, une page de marchandiseet plus encore. Il est également lié à un serveur Discord sur lequel des mods prétendent être des développeurs Fntastic et une foule de spectateurs confus.

De plus, le site Web comprend même des détails et des liens vers un nouveau jeu coopératif multijoueur, Escape Factory. Une démo gratuite est actuellement disponible via sa page Steamet une page Kickstarter cherche à récolter 15 535 $ pour mener le jeu à terme. Au moment de mettre sous presse, la campagne avait permis de récolter 139 $ auprès de trois bailleurs de fonds. Le Compte YouTube pour Fntastic, qui a été supprimé peu de temps avant le lancement de The Day Before, a également publié une bande-annonce pour Escape Factory.

Selon la section FAQ du site, si Escape Factory n’atteint pas son objectif Kickstarter, le studio ne pourra pas revenir.

Une capture d’écran de ce qui serait le nouveau site Web de Fntastic.

Si l’ensemble semble un peu sourd après le désastre de The Day Before, le site se réclamant de Fntastic reconnaît au moins qu’il pourrait avoir du mal à regagner la confiance des consommateurs. Le site Web indique qu’ils « s’excusent profondément auprès de tout le monde pour The Day Before et assument l’entière responsabilité de ce qui s’est passé ».

« Après la fermeture, nous avons réfléchi à nos erreurs passées et initié des changements internes importants pour conduire à des améliorations radicales », peut-on lire sur la page FAQ du site. « Nous avons abandonné la pratique consistant à faire appel à des bénévoles externes et sommes désormais pleinement engagés dans une approche plus professionnelle. L’honnêteté, la transparence et l’engagement communautaire sont devenus nos principales priorités.

En ce qui concerne les membres de l’équipe actuelle, le site Web admet qu’elle est « plus petite, mais elle est toujours composée des mêmes personnes qui ont créé tous nos jeux précédents ». Il est intéressant de noter que le site Web ne fait aucune mention des fondateurs de Fntastic, Eduard Gotovtsev et Aisen Gotovtsev, pas même dans son « À propos de nous » section qui raconte l’histoire du studio.

« L’honnêteté, la transparence et l’engagement communautaire sont devenus nos principales priorités. »

Le site Web ajoute que Fntastic a perdu tous les droits légaux sur The Day Before et Propnight, un autre jeu développé par le studio avant sa fermeture, et développe davantage certaines des choses qu’il a apprises de la débâcle de The Day Before.

« Au fil du temps, nous avons analysé les facteurs qui ont conduit à l’échec du lancement de The Day Before », peut-on lire sur le site Internet. « Il s’agissait notamment d’objectifs trop ambitieux avec un faible budget indépendant, d’une équipe sans expérience technologique AAA et d’un marketing embelli, ce que nous regrettons profondément. »

Le compte X/Twitter pour Fntastic a a été répondre aux spectateurs inquiets depuis la première annonce, car beaucoup hésitent, naturellement, un peu à faire confiance au studio (si cela même est l’atelier).

L’étrange saga de la veille

Fntastic a connu un cycle de développement tumultueux pour The Day Before avant son lancement tumultueux. La première bande-annonce a fait ses débuts en 2021, gagnant du terrain pour ce qui semblait être un MMO post-apocalyptique passionnant en monde ouvert. Le battage médiatique a cependant cédé la place au scepticisme, au milieu d’une controverse sur le recours par le studio à des bénévoles non rémunérés, de divers retards, d’un conflit de marque et d’une révolte de fans qui accusaient le tout d’être une arnaque.

Tout cela a conduit au lancement de l’accès anticipé de The Day Before en décembre 2023, et une fois que les fans ont enfin pu mettre la main sur le jeu, la réponse a été si massivement négative (même IGN lui a donné un rare 1/10) que les serveurs ont fermé. en baisse un peu plus d’un mois plus tard. Des remboursements ont été distribués à tous ceux qui ont acheté The Day Before, Fntastic disant à un joueur : « C’était notre première grande expérience. La merde arrive.

Pourtant, le site Web qui se présente sous le nom de Fntastic insiste sur le fait que l’équipe a appris de ses erreurs, affirmant que ses principes fondamentaux sont désormais « l’honnêteté, la transparence et le professionnalisme ».

IGN a contacté Eduard Gotovtsev et Aisen Gotovtsev, ainsi qu’une ancienne adresse e-mail de Fntastic, pour obtenir des éclaircissements sur la légitimité du site Web, et n’a pas encore reçu de réponse. Nous mettrons à jour cette histoire si et quand nous le ferons.

Alex Stedman est rédacteur en chef principal de l’actualité chez IGN, supervisant les reportages sur le divertissement. Lorsqu’elle n’écrit pas ou n’édite pas, vous pouvez la trouver en train de lire des romans fantastiques ou de jouer à Donjons & Dragons.