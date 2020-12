Le Dr Anthony Fauci célébrera son 80e anniversaire jeudi, la veille de Noël.

Cependant, à l’instar de ses célébrations de Thanksgiving, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays passera son anniversaire et les vacances à renouer avec sa famille à propos de Zoom.

Fauci a trois filles adultes qui vivent toutes dans différentes régions du pays.

«Les vacances de Noël sont des vacances spéciales pour nous car la veille de Noël est mon anniversaire. Et le jour de Noël est le jour de Noël. Et ils ne rentreront pas à la maison… c’est douloureux », a-t-il déclaré au Washington Post. «Mais ce n’est qu’une des choses que vous allez devoir accepter alors que nous traversons cette période difficile sans précédent.

Les États-Unis continuent de souffrir d’une poussée de coronavirus sans précédent qui, selon de nombreux experts, résulte des rassemblements et des voyages de Thanksgiving. Plus de 317 000 personnes sont mortes aux États-Unis, selon les données de Johns Hopkins.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a déclaré lors du sommet sur l’avenir de la santé de l’Institut Milken le 7 décembre que les lendemains de Noël, Hanoukka et le réveillon du Nouvel An seront pires que Thanksgiving.

Alors que Thanksgiving ne représentait souvent que quelques jours de voyage et de rassemblement, Fauci soutient que les prochaines vacances de Noël à la Saint-Sylvestre «prolongent cette période vulnérable de deux ou trois fois».

«C’est pourquoi le numéro de Noël me dérange plus que Thanksgiving», a déclaré Fauci à Norah O’Donnell de CBS Evening News, qui a animé le sommet.

Heureusement, il existe encore certaines traditions que les familles peuvent conserver pendant la pandémie dans leur propre foyer. Les enfants du monde entier peuvent s’attendre à ce que leur ami préféré et joyeux leur rende visite cette veille de Noël, car le Père Noël est immunisé contre le coronavirus.

Le Père Noël arrive toujours en ville:Fauci dit que le Père Noël a une « immunité innée », ne répandra le COVID-19 à personne ce Noël

Comment renforcer votre système immunitaire:Un système immunitaire équilibré est essentiel pour protéger votre corps contre les maladies cet hiver

« Le Père Noël en est exempt parce que le Père Noël, de toutes ses qualités, a une bonne immunité innée », a déclaré Fauci à USA TODAY le 18 novembre.

Cela ne devrait pas surprendre. Comme les enfants le savent déjà, le Père Noël est surhumain. Il vole à travers le monde en une nuit, livre des millions de jouets et mange son poids en biscuits.

Mais par mesure de précaution supplémentaire, Fauci a déclaré qu’il avait fait un voyage au pôle Nord et vacciné Saint-Nick lui-même, selon une mairie « Sesame Street » avec CNN. Pendant qu’il était là-bas, Fauci a également mesuré le niveau d’immunité du Père Noël.

« Il est prêt à partir », a déclaré Fauci.

Contribuant: Grace Hauck, USA TODAY. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.