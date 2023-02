La vedette junior Connor Bedard remplit les arénas de hockey de l’Ouest canadien

Appelez cela le coup de pouce Connor Bedard.

L’attaquant des Pats de Regina, âgé de 17 ans, continue d’emballer les arénas de l’Ouest canadien après sa performance électrisante au championnat du monde de hockey junior masculin le mois dernier.

Le premier choix au total prévu lors du repêchage de la LNH en juin remplissait le Saddledome de Calgary mercredi après que les patinoires juniors aient atteint leur capacité lors de ses cinq matchs précédents.

En prévision de la demande de billets, les Calgary Hitmen ont augmenté les ventes au-delà du bol inférieur habituel pour les matchs juniors majeurs vers les sections supérieures du Saddledome.

Un porte-parole des Hitmen a déclaré que 16 700 billets avaient été vendus en milieu d’après-midi pour le match de mercredi.

Le match de la Ligue de hockey de l’Ouest, également télévisé sur TSN, a offert le plus grand auditoire interne de la carrière de Bédard.

« Je suis presque sûr que ce serait le plus », a déclaré Bedard lors d’une rencontre d’avant-match avec les médias dans un hôtel du centre-ville de Calgary.

“C’est beaucoup, donc c’est excitant pour nous tous d’avoir ça et je pense que c’est quelque chose dont on ne se lasse pas vraiment.”

Edmonton et Calgary ont les deux équipes de la Ligue de hockey de l’Ouest qui partagent une arène avec un club de la LNH.

La dernière sortie de Bedard au Saddledome, le 2 octobre, a attiré 3 279 joueurs.

Mais depuis qu’il a pulvérisé plusieurs records et été nommé joueur par excellence du tournoi au championnat masculin junior à Halifax avec 23 points en neuf matchs, Bedard a mis des clochards à la maison et sur la route.

Il y a eu une légère hausse dans les portes de la WHL en novembre lorsque Bedard et les Pats étaient en ville, mais il est encore plus en vogue maintenant.

Le match de mardi à Red Deer, en Alberta, a été vendu à 7 287.

Les Hurricanes de Lethbridge disent qu’il n’y a plus de billets disponibles pour le match de vendredi dans l’édifice de 5 900 places de l’équipe.

Une autre salle comble de plus de 7 000 personnes est prévue dimanche à Medicine Hat.

“Sur la route, ils ne vous aiment pas autant, ce qui est amusant”, a déclaré Bedard. “Quand tu es à la maison, ils t’encouragent, donc de toute façon tu es en quelque sorte excité pour ça.”

Les fans des marchés de la WHL profitent de la chance de voir une future superstar de la LNH pour 15 $ à 30 $ plutôt que le double du prix lorsqu’il jouera probablement dans la LNH la saison prochaine.

Les 42 buts et 43 passes de Bedard en 34 matchs ont dominé la WHL avec 2,5 points par match.

« Il semble qu’il y ait un certain niveau de joueurs d’élite qui sont… tellement investis, tellement concentrés, tellement motivés ou qui accordent tellement d’attention aux détails », a déclaré l’entraîneur et directeur général des Pats, John Paddock, qui a auparavant entraîné les Sénateurs d’Ottawa et Winnipeg de la LNH. Jets.

« Pour moi, c’est lui. Il est capable d’isoler le bruit extérieur pour la plupart et d’être lui-même.

« Je le vois tous les jours. La meilleure façon de le dire est que rien n’indique qu’il ne sera pas ce dont tout le monde parle.

“Il a été sous le microscope pendant un certain temps, mais il est clair que cela s’est agrandi à mesure que les scènes s’agrandissent et qu’il vieillit un peu.”

Bedard de North Vancouver, C.-B., n’a pas baissé les bras depuis le tournoi mondial junior avec 16 buts et huit passes en sept matchs dans la WHL.

“Je suppose que si c’est possible, (il est) encore plus concentré et plus motivé et il est déterminé à jouer dans les matchs éliminatoires avec nous et je pense que c’est le plus grand moteur de lui en ce moment”, a déclaré Paddock.

“C’est ce qu’il veut.”

Les Pats (22-21-2-1) étaient à égalité au septième rang de la Conférence de l’Est avec 19 matchs à jouer dans leur saison régulière.

Bédard étant tenu à l’écart de la feuille de pointage lors du match des meilleurs espoirs de la LNH/LCH le 26 janvier à Langley, en Colombie-Britannique – également à guichets fermés – ne risque pas d’ébranler son stock pour le repêchage du 28 juin à Nashville, au Tennessee.

Ses capacités à changer la donne à Halifax, en compétition avec et contre des joueurs de deux ans son aîné, ont consolidé son statut de meilleur espoir.

Le but de Bedard en prolongation de trois deke lors d’une victoire en quart de finale contre la Slovaquie a attiré les partisans canadiens dans l’édifice et les a regardés à la maison à la fois exhaler de soulagement et s’émerveiller de son talent.

« Lorsque vous êtes avec tous ces gars, les meilleurs joueurs du pays et que vous jouez contre les meilleurs joueurs du monde, cela aide toujours », a déclaré le capitaine des Pats.

“Vous pouvez toujours apprendre beaucoup et je pense que j’ai pu le faire.”

Bedard dit que viser les séries éliminatoires est plus dans son esprit à ce stade de la saison que d’entendre son nom appelé en premier par un club de la LNH à Nashville.

« Ce serait assez spécial. C’est février maintenant. C’est assez loin », dit-il.

“Je ne pense pas à ça, mais évidemment ce serait plutôt cool.”

—Donna Spencer, La Presse Canadienne