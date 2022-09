Yash est devenu une sensation après la sortie des chapitres 1 et 2 de KGF. La superstar a conquis des millions de cœurs et a instantanément relancé l’industrie Kannada en train de se noyer. Il n’y avait aucun espoir que l’industrie Kannada survive mais grâce à Yash, il a rendu cela possible, dit le cinéaste Mahesh Manjrekar. Le 14 septembre, un événement étoilé a été organisé à Mumbai où de nombreux dignitaires du cinéma ont honoré l’événement et ont parlé de l’industrie cinématographique et de son essor lent. Le discours de Mahesh Manjrekar sur l’industrie du Kannada est concluant car il a souligné que KGF était sa plus grande grâce salvatrice.

Dans son discours, il a déclaré qu’il y a quelques années, beaucoup pensaient que l’industrie cinématographique de Kannada allait fermer, mais un fils qui aimait faire un film et y dépenser beaucoup d’argent était le KGF de Yash. Il a ajouté: “Ce qui me rend heureux, c’est qu’ils n’ont pas fait les deux parties de KGF en hindi. Ils ont tourné le film en kannada, l’ont doublé en hindi aur fir public ke sir ke upar feka!” Mahesh Manjrekar a même déclaré qu’il envie les blessures du film Kannada car ils l’ont exclu et veulent faire quelque chose de similaire pour l’industrie marathi et il pense qu’il n’y a pas de pénurie de talents dans cette industrie, mais il faut être assez courageux pour prendre cette étape énorme, tout comme Yash l’a fait.

En parlant de la collection des chapitres 1 et 2 du KGF de Yash, elle a rapporté plus de 100 crores et c’est le pouvoir de Rocky Bhai. À l’heure actuelle, il est devenu la célébrité la plus populaire et la plus aimée de l’industrie. L’acteur est également salué par beaucoup de ses contemporains, et l’un d’eux est Shahid Kapoor qui l’a appelé la plus grande superstar de l’industrie en ce moment lors de son apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar.