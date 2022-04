La vedette de Yash est le 3e film hindi le plus rentable après Baahubali 2, Dangal

KGF Chapter 2 a battu tous les records au box-office, à la fois national et mondial. Le film a été reçu avec amour et chaleur dans la ceinture hindi comme aucun autre film auparavant. Dans la ceinture hindi, étonnamment, le film s’est incroyablement bien comporté au box-office, battant plusieurs records et établissant de nouvelles références. KGF Chapter 2 est devenu le premier film à frapper un siècle par jour pendant 4 jours consécutifs à travers l’Inde depuis le jour de l’ouverture. Il a également revendiqué le jour d’ouverture, le week-end d’ouverture et la semaine d’ouverture les plus élevés de tous les films de la ceinture hindi pour devenir le film le plus rapide à franchir la barre des Rs 250 crore net au box-office hindi. Réalisé par Prashanth Neel, KGF Chapter 2 a remporté la troisième place sur la liste des films avec la plus grande ouverture pan-indienne après RRR et Baahubali 2.

Et maintenant, le film vedette de Yash – KGF Chapter 2, est devenu le troisième film hindi le plus rentable, dépassant les collections à vie de Tiger Zinda Hai, PK et Sanju en Inde. Les collections à vie de Tiger Zinda Hai, PK et Sanjau sont les suivantes – Rs 339,16 crore, Rs 340,80 crore et Rs 342,53 crore, respectivement.

Selon l’analyste commercial Taran Adarsh, KGF Chapter 2 a réussi à battre ces trois films pour revendiquer la troisième place sur la liste des films hindi les plus rentables. Sur la liste, KGF Chapter 2 est derrière seulement Baahubali 2 (Rs 510,99 crore) et Dangal (Rs 387,38 crore).

“#KGF2 croise #TigerZindaHai, #PK et #Sanju *lifetime biz*… MAINTENANT, LE 3ÈME FILM *HINDI* LE PLUS RENTABLE… [Week 2] Ven 11,56 cr, Sam 18,25 cr, Dim 22,68 cr, Lun 8,28 cr, Mar 7,48 cr, Mer 6,25 cr. Total : 343,13 ₹ cr. # Affaires indiennes. #Hindi”, a écrit Taran sur Twitter.

Découvrez son tweet ici:

#KGF2 des croix #TigerZindaHai, #PAQUET et #Sanju * biz à vie * … MAINTENANT, LE 3ÈME FILM * HINDI * LE PLUS RENTABLE … [Week 2] Ven 11,56 cr, Sam 18,25 cr, Dim 22,68 cr, Lun 8,28 cr, Mar 7,48 cr, Mer 6,25 cr. Total : 343,13 ₹ cr. #Inde biz. #Hindi pic.twitter.com/zcmXDedEuQ — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 28 avril 2022

Pendant ce temps, dans une récente interview avec Variety, Rocking Star Yash a parlé du succès de KGF Chapter, a renversé la mèche sur la suite – KGF Chapter 3 (KGF 3) et a mis en lumière le “potentiel du cinéma indien à s’internationaliser et le monde à la recherche en Inde.”

Parlant de la possibilité d’une suite, Yash a déclaré à Variety : “Nous avons déjà pensé à beaucoup de scènes, moi et Prashanth.” Il a ajouté: “Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvions pas faire dans le chapitre 2. Nous savons donc qu’il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de scènes géniales. Mais ce n’est qu’une idée. Et nous avons je viens de le laisser là maintenant.”

Expliquant pourquoi un KGF qui n’a jamais été censé être en deux parties, est finalement devenu un film en deux parties, et comment c’était un pari que les réalisateurs ont dû prendre, le rapport de Variety indique que le réalisateur Prashanth Neel a décidé de diviser le film en deux car “il sentait que certaines scènes étaient précipitées” et que l’aspect émotionnel avait besoin d’être développé” pour gagner le public indien.

Les meilleures portions étaient dans la seconde moitié, qui est le chapitre 2. J’étais donc inquiet pour le chapitre 1 – si cela n’avait pas fonctionné, nous n’aurions jamais fait le chapitre 2. C’était le pari que nous devions prendre », a déclaré Yash en parlant à la publication.

Parlant du potentiel du cinéma indien à s’internationaliser et du monde qui se tourne vers l’Inde, Yash a déclaré qu’il était conscient du fait qu’ils (le monde) avait “beaucoup de technologie et de budgets”, cependant, a-t-il mentionné, “mais parfois ce n’est pas seulement à ce sujet, il s’agit du contenu”.

Il a ajouté que le public mondial “veut voir des choses différentes, ils veulent aussi voir d’autres cultures, ils veulent voir nos héros”.

“Le type de marché que nous avons ici en Inde maintenant, c’est certainement quelque chose que tout le monde veut capturer. Et nous avons un autre marché à l’extérieur qui est inexploité”, a-t-il ajouté. “Si le produit est bon et que les gens l’acceptent, alors vous obtenir ces chiffres. Le monde est donc notre territoire”, a conclu Yash.