La vedette de Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu Khushi retardée, l’actrice de Shaakuntalam s’excuse auprès des fans

Samantha Ruth Prabhu est en train de signer des films consécutifs. L’actrice n’a pas seulement construit son nom dans l’industrie cinématographique du sud, mais a également élargi son charme et sa personnalité à Bollywood. Elle a joué un espion féroce et dur à cuire dans la série Amazon Prime de Raj & DK, The Family Man. L’actrice a plusieurs films qui ne sont pas encore sortis dans sa cagnotte, dont l’un est Khushi avec Vijay Deverakonda. Alors que d’autres devraient sortir cette année, Khushi a été retardé et Samantha s’excuse auprès des fans.

Ce fut une période tragique pour l’actrice qui se bousculait entre sa santé (ayant reçu un diagnostic de myosite) et la finition de projets de films. Récemment, elle a lutté contre une maladie auto-immune appelée myosite et a fait un retour en force. Samantha a tweeté que Khushi reprendra bientôt ses excuses aux fans de Vijay Deverakonda après qu’un utilisateur de Twitter lui ait demandé une mise à jour sur Khushi. En réponse aux excuses de l’actrice, la star de Liger a tweeté qu’ils attendaient que Samantha revienne en pleine santé avec un grand sourire. On suppose que le diagnostic de myosite des acteurs est un facteur dans le retard du film Telugu.

Khushi est une histoire d’amour non conventionnelle entre un officier de l’armée et une fille cachemirienne. Outre Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda, Jayaram, Sachin Khedekar, Murali Sharma, Vennela Kishore, Lakshmi, Rohini, Ali et Rahul Ramakrishna joueront les rôles principaux. Le film est dirigé par Shiva Nirvana et produit par Mythri Movie Makers.

Pendant ce temps, Samantha Ruth Prabhu se prépare pour la sortie de Shaakuntalam. Le drame mythologique est actuellement en phase de post-production. Il s’agit d’une adaptation de la pièce classique de Kalidasa sur l’histoire d’amour de Shakunta et du roi Dushyant. L’actrice de Yashoda a également rejoint Varun Dhawan dans Citadel. Il s’agit d’une adaptation indienne de la série dramatique des frères Russo du même nom mettant en vedette Priyanka Chopra.