La vedette de Thalapathy Vijay, Leo, crée l’histoire; devient le premier film indien à tourner des séquences d’action sur la caméra Komodo-X

Thalapathy Vijay est prêt à emmener ses admirateurs dans une aventure aventureuse avec son prochain film Leo. La star de Tollywood fête ses 49 ans aujourd’hui, 22 juin. Pour rendre l’occasion encore plus spéciale pour ses fans, Vijay s’est assuré de proposer non pas une, mais deux surprises. Oui, vous avez bien entendu. Alors que l’affiche captivante de Leo est déjà sortie, le premier morceau du film, Naa Reddy, peut sortir à tout moment. Une autre révélation intéressante a également rencontré nos yeux. Leo, vanté d’avoir des séquences d’action époustouflantes, sera tourné dans l’une des meilleures caméras d’action, la caméra Komodo-X.

Les scènes d’action de Leo seront tournées avec la caméra Komodo-X

Manoj Paramahamsais a pris la responsabilité de la cinématographie de Leo. Il a accueilli des caméras bien équipées et technologiquement avancées sur les plateaux de tournage, pour filmer à la perfection des scènes d’action à indice d’octane élevé. Et la caméra Komodo-X est le nouvel ajout à leur famille de caméras. Cela fait de Leo le premier film indien à utiliser un produit aussi haut de gamme.

Déballage de la caméra Komodo-X pour Leo

À peine deux jours auparavant, le directeur de la photographie avait publié la vidéo de déballage de la caméra sur Instagram. La vidéo présentait également le duo d’action populaire, Anbi-Arivu, qui supervise toutes les cascades de Leo. La vidéo a à juste titre attiré beaucoup de regards. « La caméra d’action la plus recherchée déballée par le duo de cascadeurs le plus recherché Anbi-Arivu. Komodo-X, j’ai juste hâte de voir l’action se dérouler avec cette petite bête », a lu la légende de Manoj Paramahamsais.

La vidéo montrait Anbi-Arivu coupant la boîte en carton pour révéler la caméra Komodo-X. Après avoir déballé la boîte, ils sortent enfin l’appareil photo élégant de l’intérieur. Arborant un sourire, le duo d’action affiche les traits saillants de Komodo-X en blanc et noir aux téléspectateurs et commence à applaudir de joie.

Manoj Paramahamsa a utilisé la caméra Mocobot pour Vikram

Manoj Paramahamsa a déjà impressionné le public avec son incroyable cinématographie dans des films comme Nanban et Beast. Il a également travaillé avec le réalisateur Leo Lokesh Kanagaraj pour Vikram ainsi que Beast. Dans les deux derniers films, le réalisateur et le directeur de la photographie ont utilisé une autre caméra spécialisée dans l’action, qui est la caméra Mocobot, rapporte Galatta. Avec l’introduction du Komodo-X dans les ensembles Leo, le public a des attentes débordantes.

Date de sortie du Lion

Produit sous les bannières de 7 Screen Studio, Leo met également en vedette Trisha Krishnan dans le rôle principal féminin et Sanjay Dutt dans l’antagoniste. Leo arrivera sur les grands écrans le 19 octobre.