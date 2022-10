La vedette de Shah Rukh Khan et Sardar de Karthi n’ont AUCUNE similitude entre eux; l’éditeur des deux films clarifie l’air

La bande-annonce théâtrale de Karthi’s Sardar est sortie hier. D’après l’apparence de la bande-annonce, cela assure un thriller d’espionnage à venir. Le film est prévu pour le 21 octobre et est réalisé par PS Mithran. Depuis la sortie de la bande-annonce, une rumeur a commencé sur les réseaux sociaux selon laquelle le scénario de Sardar est le même que celui de Sharukh Khan, Jawan.

Ces commérages ont été un choc et un coup dur pour les fans de Sharukh et Karthi. De plus, Jawan de Sharukh est également réalisé par le réalisateur tamoul Atlee. De plus, Jawan est promu en tant que film indien PAN, et cette nouvelle n’a pas bien plu aux fans. Ruben, un monteur réputé de l’industrie cinématographique indienne, a maintenant condamné ces rumeurs.

A noter, Ruben fait le montage de ces deux films. Il a précisé qu’il n’y avait rien de similaire dans les deux films et a donné un énorme soulagement aux fans respectifs. Jawan devrait sortir le 2 juin 2023.