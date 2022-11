La vedette de Samantha Ruth Prabhu recueille Rs 20 crore dans le monde

Yashoda, le dernier film d’action de Samantha Ruth Prabhu, a réussi à avoir un week-end d’ouverture fracassant au box-office. Le film a rapporté Rs 10 crore jusqu’au troisième jour.

Confirmant la collection, Samantha Ruth Prabhu a partagé une affiche dans laquelle elle a écrit “le meilleur week-end de ma vie”.

Yashoda est un film bilingue qui a été doublé dans des sorties en hindi, en kannada et en malayalam en plus du tamoul et du télougou, donnant au film d’action Samantha sa toute première distribution théâtrale en hindi.

Yashoda, qui a été réalisé par Hari et Harish et produit par Sivalenka Krishna Prasad sous les auspices de Sridevi Movies, a été mis à la disposition du public le 11 novembre 2022. Concernant la prise du premier jour, la société de production a fourni les chiffres, et ils a indiqué que le film de Samantha avait rapporté Rs 6,32 crores dans le monde.





Sridevi Movies a écrit sur Twitter : “L’émotion pleine d’action de notre #Yashoda obtient 6,32 CR bruts dans le MONDE le JOUR 1”

L’actrice a récemment révélé aux médias son état de santé, et elle a même fondu en larmes en décrivant sa situation. Selon l’article de News18, Samantha a parlé de ses difficultés lors d’une interview et du fait qu’il y avait des moments où elle avait l’impression que sa vie était partie.

Samantha a ajouté que, comme elle l’a dit dans son récent article sur les réseaux sociaux, “Il y a de mauvais jours dans la vie avec de bons jours. Il y a des occasions où je sens que je ne peux même pas avancer un peu. En regardant en arrière, je suis surprise de réaliser c’est moi qui ai parcouru cette distance. Tant de gens sont confrontés à divers défis. Enfin, nous goûtons à la victoire “, a déclaré Samantha et s’est effondrée.

En parlant de sa séquence d’action, Samantha a déclaré : “La partie la plus difficile du tournage pour Yashoda était les séquences d’action. J’aime vraiment faire de l’action même si je n’aurais jamais imaginé que j’étais censée faire de l’action, mais c’est assez surprenant et l’amour pour le genre a été une révélation pour moi. Bien qu’il soit horrible, il offre une grande montée d’adrénaline et il y a un grand sentiment d’accomplissement pour effectuer les cascades. Je suis également reconnaissant à notre directeur d’action Yannick, qui a été un excellent guide et mentor tome.”