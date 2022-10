La vedette de Rishab Shetty est le deuxième film de Kannada après KGF Chapter 2 à gagner 1 million de dollars aux États-Unis

En tête d’affiche et dirigé par la superstar de Kannada Rishab Shetty, le film folklorique Kantara bat chaque jour des records au box-office. Le film est récemment devenu le troisième film Kannada le plus rentable de tous les temps après les deux films à succès KGF réalisés par Prashanth Neel et mettant en vedette Yash.

Aujourd’hui, Kantara n’est devenu que le deuxième film Kannada à gagner 1 million de dollars au box-office américain, comme l’a partagé le tracker de divertissement Ramesh Bala sur son compte Twitter lorsqu’il a tweeté : “Après #KGFChapter2, #Kantara devient le seul 2e film #Sandalwood pour entrer dans le club du 1 million de dollars aux États-Unis”.

Après #KGFChapter2 , #Kantara devient le seul 2ème #Bois de santal film pour entrer dans le club des 1 millions de dollars aux États-Unis — Ramesh Bala (@rameshlaus) 22 octobre 2022

Les collections totales du film au box-office s’élèvent à environ Rs 156 crore, selon le site Web de suivi du divertissement Sacnilk.com vingt-trois jours après sa sortie en salles le 30 septembre lorsqu’il s’est affronté avec Hrithik Roshan-Saif Ali Khan vedette Vikram Vedha et Mani Ratnam’s historique fiction épique Ponniyin Selvan I.

Après avoir reçu une réponse tonitruante de la part même des non-Kannadigas, les réalisateurs ont décidé de sortir le film en plusieurs langues. La version doublée en hindi de Kantara est sortie en salles le 14 octobre, les versions tamoule et télougou sont sorties en salles le 15 octobre et celle en malayalam est sortie le 20 octobre.

C’est une coïncidence si Kantara est financé par la même maison de production Hombale Films, fondée par Vijay Kiragandur, qui a produit les deux films de la franchise KGF. KGF Chapter 1 a été le premier film Kannada à franchir le club Rs 100 crore et il a gagné un total de Rs 250 crore dans ses collections à vie.

D’autre part, KGF Chapter 2 a rapporté environ Rs 1200 crore au box-office mondial et est devenu le troisième film indien le plus rentable de tous les temps derrière le drame sportif Dangal d’Aamir Khan et Baahubali 2: The Conclusion, réalisé par SS Rajamouli, avec Prabhas dans le rôle principal.