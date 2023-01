La vedette de Ranbir Kapoor filme Animal et les détails de l’intrigue de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar révélés; être des amuseurs familiaux

Ranbir Kapoor est occupé à être un père adoré pour sa fille Raha Kapoor aux côtés de maman Alia Bhat. Le duo est souvent aperçu avec leur petit qui a maintenant plus de deux mois. Ranbir Kapoor est également vu dans la ville maximale pour le travail. Que ce soit pour le doublage de ses films ou la visite des bureaux de la société de production et plus encore, Ranbir est un sujet brûlant. Il a Tu Jhoothi ​​Main Makkaar dans le pipeline à côté Animal. Et maintenant, l’un des producteurs des films, Bhushan Kumar a révélé les détails de l’intrigue des deux films vedettes de Ranbir Kapoor. Ils sont tous les deux des animateurs familiaux. Découvrez plus de détails sur les films ci-dessous:

Le film de Ranbir Kapoor Tu Jhoothi ​​Main Makkaar deets:

C’est l’année dernière en décembre que Luv Ranjan a finalement sorti le teaser et le titre de son film avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. Il est intitulé Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. On dit que c’est une comédie romantique et le couple a déjà reçu une réponse formidable et était à la mode dans Entertainment News. Récemment, lors d’une conversation avec Pinkvilla, Bhushan Kumar a partagé que de nos jours, les gens préfèrent les artistes familiaux, ce qui signifie qu’il entend des films avec des sujets qui plaisent aux familles. Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est l’un de ces films. Il fera appel à la jeunesse et aussi aux valeurs familiales. Il a dit que la musique est très forte. Bhushan Kumar dit que Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est un film pour tous les groupes d’âge.

Découvrez la vidéo d’annonce du titre de TJMM ici :

Ranbir Kapoor avec les détails du film sur les animaux :

Animal est un autre film très attendu avec Ranbir Kapoor. Il est réalisé par Sandeep Reddy Vanga de Arjun Reddy et Kabir Singh. Les looks de Ranbir du film ont été divulgués en ligne et sont devenus viraux assez tôt. Il a créé l’intrigue parmi les fans. Animal est un drame de gangsters dit le rapport mais a aussi de fortes émotions familiales. Bhushan Kumar dit qu’Animal est un film sur la relation entre un père et son fils. Alors que Ranbir est le fils, Anil Kapoor interviendra en tant que son père dans le film. Leur dynamique relationnelle n’a jamais été vue auparavant. L’intrigue d’Animal tourne autour de ce que tout un fils fait pour son père. Il y a de l’action, de la romance, de la vengeance, du drame, du frisson et aussi de la bonne musique. Bhushan Kumar s’exclame qu’Animal sera un grand film pan-indien qui sortira dans toutes les langues.

Alors, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar ou Animal, qu’est-ce qui vous a le plus enthousiasmé ? Tweetez-nous @bollywood_life et faites-nous savoir…