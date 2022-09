Le film Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se porte très bien au box-office. Le film a mis fin à la course à vide de Bollywood et est en train d’émerger l’un des films les plus appréciés de ces derniers temps.

Selon le dernier post Instagram d’Ayan Mukerji, le film a rapporté Rs 160 crore en seulement deux jours.

Découvrez le poste elle:







Des célébrités de Bollywood, dont Hrithik Roshan, Janhvi Kapoor et Arjun Kapoor, ont également revu le film et fait l’éloge de l’équipe de Brahmastra. Après avoir regardé le film, Arjun Kapoor a partagé l’affiche d’Alia Bhatt et de la vedette de Ranbir Kapoor et a écrit : « Une aventure pour le grand écran… Une balade pas comme les autres…. J’ai adoré être dans une salle de cinéma et j’ai passé un super moment à regarder la vision de @ayan_mukerji prendre vie…..”

Il a ajouté: “Mes 2 acteurs et humains préférés ont mis le feu à l’écran 9littérairement) Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. De l’émergence surprise de King Khans (j’ai adoré) aux séquences d’action de nag sirs en passant par la partition et la musique de @ipritamofficial dadas, celle-ci est une expérience cinématographique à coup sûr….

“Merci à @karanjohar @apoorva1972 et à l’équipe de @dharmamovies d’avoir mis ce film au dossier… je ne peux pas attendre la partie 2”, a-t-il conclu.

La star de Vikram Vedha, Hrithik Roshan, a passé en revue le film qui met également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna. Il est allé sur Twitter et a écrit: «L’étudiant en cinéma en moi doit revoir BRAHMASTRA! L’action, l’étalonnage, le BGM, le VFX, le sound design uff … Un travail absolument incroyable !! Trop bon. J’ai vraiment apprécié celui-ci. Toutes mes félicitations à l’équipe ! »

Selon un rapport publié dans IndiaToday.in, Ranbir a déclaré que puisque le film avait pris beaucoup de temps à être réalisé, il n’était pas sûr que sa famille et ses amis comprendraient les multiples retards et, par conséquent, l’acteur de Sanju n’a pas dit à Rishi Kapoor à propos du tournage du film, qui s’est achevé en cinq ans.

Produit par Star Studios et Dharma Productions, l’opus magnum est actuellement en salles en 2D, 3D et Imax 3D en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada avec une distribution stellaire d’Amitabh Bachchan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy et Nagarjuna Akkineni. Le directeur de RRR, SS Rajamouli, présente Brahmastra Part One: Shiva en tamoul, télougou, kannada et malayalam.