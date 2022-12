“La vedette de Prabhas Salaar sera plus grande que la franchise KGF de Yash et Kantara de Rishab Shetty”, promet Hombale Films

La franchise KGF avec Yash et Rishab Shetty avec Kantara sont deux projets produits par Hombale Films qui sont devenus les films phares du paysage cinématographique indien. Alors que la société de production a une année mammouth avec quatre films prévus pour la sortie l’année prochaine, les réalisateurs ont promis que la vedette de Prabhas, Salaar, sera plus grande que tous les autres films réalisés jusqu’à présent.

Partageant la mise à jour sur le tournage de Salaar, Vijay Kiragandur et Chaluve Gowda, les fondateurs de Hombale Films ont été cités comme ayant déclaré par Bollywood Hungama : “Le tournage de Salaar sera terminé d’ici janvier. Près de 80 % du tournage est terminé. Seulement le point culminant reste, que nous terminerons en janvier. Ce sera plus grand que n’importe lequel des autres films que nous avons faits jusqu’à présent.

La sortie de Salaar de Prabhas étant prévue pour septembre 2023, la société de production prévoit également de sortir Dhoomam de Fahadh Faasil l’année prochaine. Bagheera avec Srimurali arrivera également avant la fin de 2023. Le prochain film prévu est Tyson avec Prithviraj Sukumaran et le tournage du film devrait commencer en 2024. En tout, ils ont une énorme programmation de 14 films à venir. dans les deux prochaines années.

KGF Chapter 1, sorti en 2018, a ouvert un nouveau marché pour les films du sud, plus encore pour les films du Karnataka. L’État avait auparavant livré des films les mieux notés de réalisateurs tels que Girish Kasaravalli, c’est KGF qui a réintroduit le cinéma Kannada à une nouvelle génération de cinéphiles et a également connu un succès commercial généralisé.

Kantara, qui est sorti plus tôt cette année en septembre, a renforcé l’emprise pan-indienne du cinéma Kannada. Bien qu’au niveau de la surface, ces histoires puissent ressembler à des succès retentissants, gratter un peu la surface révélera que la raison du succès de ces histoires est leur enracinement, une philosophie que les réalisateurs de ces deux films, Hombale Films, défendent.

Récemment, Prithviraj avait présenté son nouveau personnage de Salaar le jour de son anniversaire. Son personnage de Vardharaja correspondra à celui de Prabhas dans le film et créera un grand drame que les fans adoreront.

Après le succès au box-office de la franchise KGF et de Kantara, le prochain film de Prashanth Neel et Homebale, Salaar, est devenu l’un des films les plus attendus de l’industrie cinématographique indienne car il unit le cinéaste à la star de Baahubali Prabhas. Il met également en vedette Shruti Haasan, Jagapathi Babu, Easwari Rao, Sriya Reddy et d’autres dans le rôle clé. Le film est sorti dans toute l’Inde en 5 langues.

Avec entrées IANS