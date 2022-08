La vedette de Nikhil Siddhartha se rapproche du million de dollars à l’étranger

Collection au box-office de Karthikeya 2 : la star de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, fait une course de rêve au box-office. Dans les circuits hindi également, Karthikeya 2 est préféré par le public aux films récemment sortis Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan, avec Aamir Khan et Akshay Kumar. En plus de cela, le film, réalisé par Chandoo Mondeti, se porte bien aussi à l’international.

Au box-office mondial, Karthikeya 2 se rapproche de la barre des 1 million de dollars, un événement rare pour un film avec un budget aussi bas que Rs 30 crore, pas de promotions et des acteurs qui ne sont pas des super ou des mégastars dans les rôles principaux.

La réponse phénoménale au film a été écrasante pour l’équipe de Karthikeya 2. Dévoilant les détails de la collection de son film au box-office à l’étranger, Nikhil Siddhartha a pris son compte Twitter jeudi pour partager que son film avait frappé 700 000 $ dans le monde. marché du cinéma.

LIS: Tendances #BoycottDobaaraa avant la sortie du film de Taapsee Pannu-Anurag Kashyap, les internautes disent “réalisons leur souhait”

Il a exhorté le public à passer le mot et à voir ses films dans un cinéma près d’eux tout en exprimant son amour et en remerciant les téléspectateurs pour la formidable réponse à son film.





“Outre-mer #Karthikeya2 a dépassé 700 000 dollars et atteint 1 million de dollars… Voici la LISTE DES CINÉMA ÉTATS-UNIS… s’il vous plaît, attrapez #Karthikeya2 dans les cinémas et faites passer le mot… je vous aime tous pour cette formidable réponse”, a écrit Nikhil Siddhartha sur Twitter.

Quant à la version hindi du film, ayant commencé avec seulement 50 émissions le jour de son ouverture dans les ceintures hindi, la réception et l’occupation du film ont augmenté sa demande à plus de 1500 émissions mardi. Un exemple parfait de la façon dont le contenu domine les cinémas, la version hindi du film a connu une croissance remarquable de 1,45 cr en 3 jours. Mardi, le film a rapporté Rs 3,85 cr (toutes les entreprises indiennes), dépassant les recettes quotidiennes au box-office de Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan.

À l’étranger #Karthikeya2 a franchi 700 000 dollars et couru vers 1 million… Ce sont la LISTE DES CINÉMA ÉTATS-UNIS… plz catch #Karthikeya2 dans les théâtres et faites passer le mot… je vous aime tous pour cette formidable réponse pic.twitter.com/4pmEcOrrLn — Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) 18 août 2022

En plus d’être largement apprécié par le public à travers le pays, Karthikeya 2 a également été salué par les critiques qui ont décrit le film comme un “tour d’aventure” et une “aventure engageante”, qui offrait un excellent contenu et était également un régal visuel. De nombreuses salles de cinéma décident également maintenant de remplacer les émissions des grands films de Bollywood par Karthikeya 2 en raison de l’accueil écrasant que le film reçoit.

Écrit et réalisé par Chandoo Mondeti, Karthikeya 2 est produit par TG Vishwa Prasad et Abhishek Agarwal. Mettant en vedette Nikhil Siddharth, Anupam Kher, Anupama Parameswaran, Srinivas Reddy, Viva Harsha et Aditya Menon, avec une photographie de Karthik Ghattamaneni et une musique de Kaala Bhairava, le film est sorti dans les cinémas du pays.