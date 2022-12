La vedette de Kartik Aaryan rappelle aux internautes Darr de Shah Rukh Khan

Le film le plus récent de Kartik Aaryan est maintenant disponible à regarder. Le film, Freddy, est disponible sur Disney+ Hotstar. Le film de Shashanka Ghosh, qui raconte l’histoire d’un dentiste nommé Freddy Ginwal, révèle que s’il est doux et solitaire pendant la journée, il a un côté plus sombre à mesure que la nuit avance.

Après avoir vu le film, les internautes ont afflué sur Twitter et ont partagé leur point de vue sur le film.

L’un d’eux a écrit: «Un néo-noir divertissant bien structuré de Bollywood. Une histoire bien ficelée pour une vengeance ultime. @TheAaryanKartik dans un rôle si intense qu’il s’en est très bien sorti. Excellent scénario et scénario. »

Un autre a écrit, #Freddy review.Kartik Aaryan a raté une opportunité ……. Une opportunité de donner un autre film de 100 crore net !! !!"

















Il y a quelques jours, Kartik a partagé comment il s’était préparé pour le rôle.

“J’ai littéralement vécu dans le monde de Freddy pendant le tournage du film. Il était important pour moi de rester dans cet espace libre et d’aller sur le plateau et de jouer. J’ai eu des nuits dérangeantes à cause de Freddy, mais il était important de se concentrer sur la situation dans son ensemble. et j’ai essayé de réduire mes activités régulières pendant le tournage de Freddy afin que je puisse me concentrer sur le film et le personnage.”