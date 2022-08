La vedette de Kartik Aaryan, Bhool Bhulaiyaa 2, prête pour une adaptation en bande dessinée

Depuis la sortie de Bhool Bhulaiyaa 2, le personnage de Rooh Baba interprété par Kartik Aaryan est devenu une icône dans le pays, en particulier parmi les enfants. Et ce favori des fans a une nouvelle surprise pour les fans car il obtient son propre avatar de bande dessinée. Oui, tu l’as bien lu!

La vedette de Kartik Aaryan, Bhool Bhulaiyaa 2, sera adaptée en une série de bandes dessinées, a annoncé l’acteur.

Les maisons de production T-Series et Cine1Studios se sont associées à Diamond Comics, le distributeur et éditeur de bandes dessinées emblématique de l’Inde, pour proposer “Rooh Baba Ki Bhool Bhulaiyaa”, basé sur le personnage d’Aaryan, au jeune public.

LIS: Ram Gopal Varma parle de l’échec au box-office de Laal Singh Chaddha, dit “si Aamir Khan …”

“Rooh Baba aur unki kahaniyan ab aa gayi hai comics ki Bhool Bhulaiyaa mein… Celui-ci est pour tous mes petits fans #RoohBabaKiBhoolBhulaiyaa @diamondcomicsindia @tseries.Official @cine1studios”, Aaryan a légendé la pochette de la prochaine bande dessinée sur Instagram mardi. “Gardez l’excitation pendant que nous vous présentons les bandes dessinées #RoohBabaKiBhoolBhulaiyaa qui arrivent très bientôt pour vous divertir, vous et votre famille !” lire le message de Diamond Comics.





Diamond comics est l’un des éditeurs de bandes dessinées les plus connus en Inde qui a donné certains des personnages de bandes dessinées indiens originaux les plus emblématiques comme Chacha Chaudhary, Billoo, Pinki et Motu Patlu à tous les enfants qui grandissent dans le pays, car ils ajoutent maintenant Rooh Baba. à leur liste. De plus, cela en dit long non seulement sur le succès au box-office de Kartik, mais aussi sur son succès réel auprès des masses.

Réalisé par Anees Bazmee, la comédie d’horreur est sortie en salles le 20 mai. Mettant également en vedette Tabu et Kiara Advani, Bhool Bhulaiyaa 2 est devenu l’un des plus grands succès de 2022, récoltant plus de 250 crore Rs au box-office.

Côté boulot, on verra ensuite Kartik Aaryan dans Freddy de Shashanka Ghosh et Shehzada de Rohit Dhawan.