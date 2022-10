La vedette de Fawad Khan, The Legend of Maula Jatt, devient le premier film pakistanais à entrer dans le club Rs 100 crore

Le film d’action pakistanais The Legend of Maula Jatt, avec Fawad Khan, Mahira Khan, Hamza Ali Abbasi et Humaima Malik dans les rôles principaux, continue de battre des records au box-office dans le monde entier car il est maintenant devenu le premier film pakistanais à entrer dans le convoité Rs 100 crore club.

Fawad Khan, qui est apparu dans trois films de Bollywood, à savoir Khoobsurat, Kapoor & Sons et Ae Dil Hai Mushkil, a partagé la nouvelle sur son compte Instagram avec l’affiche d’annonce spéciale et a écrit : “Rejoindre le 100 Crore Club #TheLegendOfMaulaJatt dans les cinémas maintenant, réservez vos billets dès aujourd’hui !”.





Le réalisateur Bilal Lashari est apprécié par le public pour sa réalisation, son jeu d’acteur, sa musique, ses séquences d’action, ses effets visuels et sa musique de fond. Il s’agit d’un redémarrage du classique Maula Jatt de 1979 avec Sultan Rahi et Mustafa Qureshi dans le rôle du protagoniste Maula et de l’antagoniste Noori respectivement.

Dans une interview avec Forbes, Fawad a révélé qu’il avait dû être hospitalisé en raison de l’intense transformation physique qu’il traversait alors qu’il se préparait à jouer le personnage principal. Il a dit au portail: “Le temps passé au gymnase était particulièrement fou, mais parce qu’il n’est pas exactement un Adonis, ou une version sculptée d’un dieu grec, je pouvais bien me débrouiller. Maula Jatta est plus un” akhade ka pahalwan “et ça m’a facilité la tâche. Je n’ai pas eu à m’inquiéter beaucoup parce que c’était un personnage qui joue dans la boue et qui se fout de l’hygiène. Je n’avais pas besoin de retouches de maquillage fréquentes.

Il a poursuivi : “Mais la transformation physique n’a pas été facile, je me suis retrouvé à l’hôpital, le stress et la fatigue se reflétant sur ma santé. Je n’ai pas pu supporter la transformation physique. Il y a eu un peu de dégâts mais j’ai récupéré. La vraie difficulté parlait en pendjabi, mais j’avais aussi une équipe formidable pour m’aider. »