La vedette de Chiranjeevi devrait franchir la barre des 100 crores de roupies

Chiranjeevi joue le personnage principal dans le blockbuster Parrain, qui a été un succès au box-office. Le film a déjà dépassé les Rs. 50 crore en seulement deux jours et maintenant tout est prêt pour collecter bientôt Rs 100 crore.

Selon India Today, si le commerce de l’Andhra Pradesh et du Telangana est pris en compte, les premières estimations indiquent que Godfather a presque gagné Rs. 10 crore le jour 3, portant son total à un Rs respectable. 80 crores et plus. Le film a déjà rapporté Rs 69,12 crores en deux jours dans le monde. La vedette de Chiranjeevi se rapproche d’un week-end brut de Rs. 100 crores. Dans le film, Salman Khan et Chiranjeevi peuvent être vus en train de partager l’espace de l’écran.

Le film a reçu des réponses positives de la part des masses, et certains des fans inconditionnels de Chiru l’ont même qualifié de “meilleur” que Lucifer de Mohanlal. Salman Khan, qui est apparu dans GodFather pendant une partie importante du film, a publié une vidéo sur son compte Instagram félicitant Chiranjeevi pour le film. Salman a commencé la vidéo en disant: “Mon cher Chiru Garu, je t’aime.” “J’ai entendu dire que Dieu-Père allait très bien, félicitations que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi Chiru Garu kyunki iss desh aur iss desh ki janta mai hai bada dum. Vande Mataram.”

GodFather de la superstar du Sud Chiranjeevi, le remake en télougou du film malayalam Lucifer avec Mohanlal dans le rôle principal, et The Ghost d’Akkineni Nagarjuna ont eu un gros affrontement au box-office alors que les deux films sont sortis en salles le même jour, c’est-à-dire le 5 octobre. met également en vedette Sonal Chauhan dans le rôle principal féminin.

Chiranjeevi a déclaré qu’il n’y avait pas de concurrence avec Nagarjuna. Il a également mentionné que leurs deux films sont uniques. Partageant ses réflexions sur le choc au box-office avec le thriller d’action de Nagarjuna The Ghost, Chiranjeevi a déclaré à News18 : “Il n’y a pas de concurrence avec Nagarjuna. Les deux films sont uniques et nous essayons de montrer notre talent et de faire nos preuves.” GodFather de Chiranjeevi est réalisé par Mohan Raja tandis que The Ghost avec Nagarjuna est dirigé par Praveen Sattaru.