La vedette d’Ayushmann Khurrana recueille Rs 5,99 crore

An Action Hero, mettant en vedette Ayushmann Khurrana et Jaideep Ahlawat, est sorti le vendredi 2 décembre.

Partageant des détails sur la collection, Taran Adarsh ​​a écrit : « #AnActionHero trouve les choses difficiles lors de son week-end d’ouverture… A montré une étincelle le jour 2, mais n’a pas assez tiré le jour 3… Le total sur 3 jours est bien en deçà des attentes… Ven 1,31 cr, Sam 2,16 cr, Dim 2,52 cr. Total : 5,99 ₹ cr. #India biz.





Beaucoup de gens ont également réagi à la collection du film. Sur le même message, l’un d’eux a écrit : « Ayushmaan ke din achhe nahi chal rahe. Ho sakta hai ki Dream Girl 2 se reviens ho.

Un autre a écrit: “Koi cheej ye nahi taiy kar sakti ki aap kar sakte hai ya nahi agissant achi thi mais l’histoire n’est pas très bien le film ki kahani achi nahi thi ayushman est un très bon acteur.”

“Alors nous nous plaindrons pourquoi bollywood ne fait pas de films originaux” a écrit un troisième.

Ayushmann dépeint un acteur de cinéma hindi à succès dans An Action Hero qui se livre à un jeu du chat et de la souris avec Jaideep Ahlawat après que ce dernier a subi un accident lors du tournage d’un de ses films à Haryana. Anirudh Iyer, qui fait ses débuts en tant que réalisateur, est en charge du film.

Le drame policier mystérieux d’Ajay Devgn Drishyam 2 et la comédie d’horreur de Varun Dhawan Bhediya sont de sérieux rivaux pour An Action Hero. Le premier a déjà dépassé le cap du box-office Rs 150 crore et joue toujours dans des salles pleines même lors de son deuxième week-end.

Un héros d’action est la troisième sortie en salles de Khurrana cette année après le thriller d’action politique Anek avec Andrea Kevichüsa, Manoj Pahwa et Kumud Mishra, et la comédie dramatique du campus médical Doctor G, qui mettait également en vedette Rakul Preet Singh et Shefali Shah. Les deux films ci-dessus n’ont pas laissé de trace au box-office.