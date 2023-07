La vedette d’Amboy a fait ses débuts à Reagan Run – Shaw Local

Tout le monde a un chemin qui le mène quelque part, et tout commence par un début. Ce début de course de fond pour mon fils, Kyler McNinch, a été la Reagan Run.

J’ai toujours couru de longues distances et j’ai même participé à des compétitions de cross-country à l’université. Je me suis qualifié deux fois pour les championnats nationaux, donc on pourrait naturellement penser que la course « coule » dans notre sang. J’ai poussé Kyler dans une poussette pendant que je faisais du jogging quand il était petit, et finalement il a commencé à faire de courtes courses jusqu’au ruisseau près de chez nous et à revenir avec moi.

À l’été 2009, j’étais inscrit à la course Reagan et j’allais inscrire Kyler à la course pour enfants. Kyler voulait savoir quelle était la grande course, et je lui ai dit que c’était une course de 3 milles. Il m’a ensuite dit qu’il voulait faire la grande course, et non la course des petits. J’ai donc décidé d’abandonner la course pour le temps cette année-là et j’ai plutôt fixé mon objectif Reagan Run pour 2009 pour m’assurer que mon fils terminait la «grande course».

Alors, à 3 ans (presque 4, anniversaire d’août), il s’est fixé comme objectif de terminer et a fait quelques courses à travers les bois avec moi. Le jour de la course, nous nous sommes alignés vers l’arrière et lorsque le drapeau a été lâché, Kyler a commencé son voyage non seulement sur son premier 5 km, mais, inconnu à l’époque, son voyage qui l’a conduit là où il est aujourd’hui. Il a gravi les collines dans les bois, il a souri à tout le monde qui l’encourageait et il ne m’a jamais laissé le devancer un tout petit peu. Le sourire sur son visage quand il a terminé 3,1 miles à 3 ans était inestimable.

De 2009 à nos jours, Kyler n’a pas raté un Reagan Run. Nous nous sommes même alignés avec environ 25 autres personnes à 8 heures du matin ce qui aurait été le jour de la course pendant COVID et avons organisé notre propre Reagan Run. Le sentiment parmi les quelques coureurs était similaire; soit ils n’avaient jamais manqué une course, soit ils étaient rituellement sortis le samedi de Petunia Fest pour regarder ou participer à la Reagan Run. Même s’il ne s’agissait pas « officiellement » de la course Reagan, nous avons tout de même parcouru le parcours le jour de la course annuelle Reagan pour perpétuer la tradition.

Kyler a fini par être un bon coureur, en particulier sur les sentiers, et a participé à d’autres courses sur route et même à des courses de trail YETI au cours de ses années de collège. Étant originaire d’Amboy et n’ayant pas de cross-country au collège, il a joué au football de la cinquième à la huitième année.

À son entrée au lycée, nos chiffres de football étaient extrêmement bas et nous n’étions pas encore passés à 8, alors il a alors décidé de faire du cross-country, se souvenant de toutes les bonnes sensations associées à toutes les courses sur route auxquelles il avait participé.

Au cours des quatre dernières années, il a excellé dans la course de cross-country pour les Clippers. Il a terminé 12e au Rock Falls Regional l’automne dernier, puis 22e au Oregon Sectional, ratant un voyage à la compétition d’État par seulement une demi-seconde. En 2021, il faisait partie de l’équipe Amboy qui s’est qualifiée pour l’État pour la première fois de l’histoire du programme; il s’est classé 82e sur 260 coureurs.

Au printemps 2021, il n’y avait pas de régions, de sections ou d’État en raison des restrictions COVID, mais en tant que recrue en 2019, Kyler s’est classé huitième à la section de Seneca alors qu’Amboy s’est classé deuxième en équipe, puis il a pris la 23e à la section de l’Oregon. alors que les Clippers ont terminé sixième en équipe; les cinq premiers sont passés à l’état.

Et dire que tout a commencé avec le Reagan Run quand il avait 3 ans.