Collection au box-office Brahmastra: Brahmastra, avec Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, a mis le feu au box-office. Le film réalisé par Ayan Mukerji a conquis les fans et vend une tonne de billets.

Selon les chiffres officiels, le film a collecté Rs 225 crore dans le monde







Découvrez le poste ici:







Pour les non-initiés, au cours de ses deux premiers jours, rapporte Pinkvilla, le film a engrangé 6,315 millions de dollars, soit 49 crores de roupies au taux de change actuel, avec le marché américain / canadien en tête à 3,55 millions de dollars, suivi du Moyen-Orient à 1,125 million de dollars. .

Récemment, Ranbir et Ayan ont visité un cinéma pour surprendre leurs fans.

Lisez aussi: Box-office de Brahmastra: la vedette de Ranbir-Alia est le 7e film de Bollywood à franchir la barre des 100 crores de roupies lors du week-end d’ouverture

Après avoir interagi avec le public et cliqué sur des selfies avec eux, Ranbir a partagé son point de vue sur la collection Brahmastra. Dans une vidéo circulant sur Internet, Ranbir a été invité par paps à envoyer un message à ses fans. Kapoor a appelé Ayan avec lui et a dit: “Audience ka jo pyaar mila hai … uss se bada koi Brahmastra nahi hai. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de ce garçon, homme, pour son dévouement, mehnat … maine life mein kabhi dekha nahi aisa dekha nahi hai.” Lors de la réception du public, Ranbir a ajouté : “Ils se dil se shukriya kehta hu. C’est ce que nous voulions. .”

Mettant également en vedette Amitabh Bachchan, Nagarjuna, Mouni Roy et Shah Rukh Khan dans un rôle de camée, Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse créée par Ayan Mukerji autour des anciens astras indiens. Le titre de la deuxième partie Brahmastra Part Two: Dev a été révélé à l’apogée du film.

Le film a été financé par Star Studios et Dharma Productions et est actuellement à l’affiche en 2D, 3D et IMAX 3D en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a réalisé des superproductions telles que la série Baahubali et RRR, a présenté le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.