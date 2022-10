La vedette d’Akshay Kumar divise Internet

Ram Setu: La bande-annonce théâtrale d’Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha vedette action-aventure Ram Setu est enfin sortie, et les internautes ont des opinions mitigées sur les visuels.

Une certaine partie des internautes a salué les visuels et applaudi le fait que le film tente de proposer un spectacle visuel. Les internautes ont également salué la tentative de justifier le concept de protection de l’histoire avec une narration impressionnante. Certains téléspectateurs ont même qualifié la bande-annonce de mieux que le teaser de la vedette de Prabhas Adipurush





Voici les réactions

#RamSetuTrailer : au-delà de notre imagination

blockbuster coup sûr geai shree bélier pic.twitter.com/YSxZ09GXHN– Rowdy Ydv (@Nishant18888888) 11 octobre 2022

Regardé #RamSetuTrailer il a tous les matériaux de divertissement réunis.

Les enfants, les jeunes et les personnes âgées ont tous adoré le film.

Préparez-vous pour Epic Diwali 2022#RamSetuOnDiwali pic.twitter.com/X7qAcFy4fN – Kolhapur Akkians (@kolhapurAkkian) 11 octobre 2022

C’est un blockbuster écrit partout #RamSetuTrailer mais va en brûler aussi. pic.twitter.com/gUjoxO4P3W– vaibhav singh (@ppopians) 11 octobre 2022

#RamSetuTrailer

Cette scène a déjà une base de fans séparée pic.twitter.com/G7PqEkOVe7– Khiladi Kohli (@GoatKohli1818) 11 octobre 2022

Le synopsis officiel du film sous sa bande-annonce sur YouTube se lit comme suit : “Un archéologue athée devenu croyant doit courir contre la montre pour prouver la véritable existence du légendaire Ram Setu avant que les forces du mal ne détruisent le pilier de l’héritage indien. Une aventure d’action avec une forte servant de rebondissements, Ram Setu promet de garder le spectateur engagé et diverti, ce qui en fait le film festif parfait à apprécier avec toute la famille dans les cinémas.”

Mettant également en vedette Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha, Satya Dev et Nassar dans les rôles principaux, Ram Setu est dirigé par Abhishek Sharma qui a déjà réalisé des films tels que Tere Ben Laden, Tere Ben Laden : Dead or Alive et Parmanu : The Story of Pokhran entre autres.

Le Dr Chandraprakash Dwivedi, qui a réalisé Akshay dans le drame historique Samrat Prithviraj plus tôt cette année, a été le producteur créatif du prochain film. Ram Setu sera en conflit avec le film comique Dieu merci au box-office. Réalisé par Indra Kumar, ce dernier met en vedette Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh dans les rôles principaux. Ram Setu sortira en salles le 25 octobre.