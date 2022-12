La vedette d’Ajay Devgn donnera du fil à retordre au film de Kajol Salaam Venky au box-office

Collection Drishyam 2 au box-office Jour 21: Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna vedette du thriller policier Drishyam 2 continue de dominer le box-office, et le film atteindra la glorieuse barre des 200 crores le jour 22. Le réalisateur d’Abhishek Pathak sera le troisième film d’Ajay sur deux siècles après les années 2020 Tanhaji – Le guerrier méconnu et Golmaal Again de 2017.

Jusqu’à présent, le film a gagné Rs 196 crore. Drishyam 2 a réussi à tirer Rs 1,84 crores jeudi. La star de Tabu avait une bonne tendance même dans sa troisième semaine et restait le premier choix des cinéphiles. l’expert en commerce Taran Adarsh ​​a tweeté la collection et a écrit: “#Drishyam2 est une COURSE À UN CHEVAL… Tendance exceptionnelle au cours de la semaine 3… Atteindra DOUBLE CENTURY le [fourth] Assis… [Week 3] Ven 4,45 cr, Sam 8,45 cr, Dim 10,39 cr, Lun 3,05 cr, Mar 2,53 cr, Mer 2,11 cr, Jeu 1,84 cr. Total : 196,30 ₹ cr. #India business.”

Parlant des benchmarks réalisés par Drishyam 2, Taran a décodé l’affaire.

Repères Drishyam 2



Croisé ₹ 75 cr: Jour 4

₹ 100 cr : Jour 7

₹ 125 cr : Jour 9

₹ 150 cr : Jour 12

₹ 175 cr : Jour 16