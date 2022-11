La vedette d’Ajay Devgn continue de devancer Bhediya de Varun Dhawan

Collection Drishyam 2 au box-office Jour 11: Ajay Devgn, Tabu, Akshaye Khanna vedette du thriller policier Drishyam 2 est sur le point de franchir la barre des 150 crores mardi, et le film continue de dominer le box-office, malgré la comédie de créatures de Varun Dhawan Bhediya.

Lors de sa deuxième semaine, 11e jour, Drishyam 2 a continué à rester devant Bhediya, et le film a collecté Rs 5,44 crores. Jusqu’à présent, Drishyam 2 a frappé Rs 149,34 crores au box-office indien. Taran Adarsh ​​a partagé la collection mise à jour du box-office sur ses réseaux sociaux et a écrit : “#Drishyam2 continue sa MAGNIFIQUE COURSE, en emballant un nombre impressionnant sur [second] Lun… L’objectif ₹ 200 cr + est tout à fait réalisable… [Week 2] Ven 7,87 cr, Sam 14,05 cr, Dim 17,32 cr, Lun 5,44 cr. Total : 149,34 ₹ cr. #India business.”

Voici le tweet







En comparaison, Drishyam a gagné 5,44 crores, tandis que Bhediya a récolté environ 3,85 crores. Bhediya se comporte également correctement au box-office. Mais il fait face à une concurrence féroce de Drishyam 2. Jusqu’à deux sorties majeures en décembre, Avatar 2 (16 décembre) et Cirkus (23 décembre), Bhediya et Drishyam 2 profiteront de leur sortie en salles. Le 2 décembre, An Action Hero d’Ayushmann Khuraana sortira également, mais cela ne semble pas être une compétition majeure pour ces films.

Hier, Varun et Ajay se sont félicités pour leurs films ramenant le public dans les cinémas. Dhawan a fait une visite surprise dans un théâtre de Mumbai pour regarder son film avec ses fans. Il a partagé une photo sur son compte Twitter dans laquelle ses fans se sont rassemblés autour de lui pour prendre des selfies avec lui. “#bhediya m’a donné tellement d’amour que c’est incroyable de voir tant de gens venir au cinéma. Un dimanche spécial alors que #Dhrishyam2 et #Bhediya donnent beaucoup de bonheur à tous les cinéphiles, félicitations @ajaydevgn monsieur et @AbhishekPathakk”, la star d’octobre a légendé son tweet.

En lui répondant, l’acteur de Tanhaji a qualifié Varun de “rockstar” et a tweeté : “Hé @Varun_dvn, je suis heureux que Bhediya & Drishyam 2 aient réussi à ramener le public dans les salles. C’est un moment de bien-être pour nous en tant qu’industrie . Tu es une rockstar”. Leur camaraderie a gagné sur Internet.