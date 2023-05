La vedette d’Adah Sharma refuse de ralentir et s’apprête à franchir Rs 100 crore

L’histoire du Kerala poursuit sa solide course au box-office. Le film controversé a vu une augmentation de ses collections pour le troisième jour consécutif au cours de la semaine. Avec cela, le film Sudipto Sen a porté ses collections mondiales globales à Rs 96 crore au cours de la première semaine. Selon les experts du commerce, le film franchira la barrière des 100 crores dans la première moitié de vendredi et devrait bien se passer le deuxième week-end.

The Kerala Story a gagné Rs 12,50 crore jeudi, soit une augmentation de 4% par rapport à ses revenus de Rs 12 crore mercredi. Selon Sacnilk, les collections nationales nettes du film après les sept premiers jours s’élèvent maintenant à un crore Rs 81,36 très sain. Et bien que les collections à l’étranger soient négligeables, le film a maintenant rapporté Rs 96 crore brut dans le monde.

Ce qui est intéressant, c’est que le film enregistre toujours une occupation saine de 30 à 40 % dans la plupart de ses émissions au cours du week-end. En l’absence de toute sortie énorme ce week-end, The Kerala Story est presque certain d’augmenter ses revenus au cours du deuxième week-end et peut-être aussi de regarder la marque de Rs 200 crore. Pour un film avec un budget annoncé de Rs 40 crore, ce serait une énorme réussite.

La croissance quotidienne des collections de The Kerala Story en semaine rappelle la façon dont The Kashmir Files, un autre film controversé et polarisant, s’est produit au box-office l’année dernière. L’histoire du Kerala a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre les chiffres extraordinaires réalisés par The Kashmir Files, qui avait un montant brut global de Rs 341 crore. Cependant, il est en passe de réaliser quelque chose de similaire.

L’histoire du Kerala, avec Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani, a fait l’objet de controverses sur ses affirmations selon lesquelles 32 000 femmes indiennes ont été converties de force ces dernières années. Le film a été qualifié de pièce de propagande par les dirigeants de l’opposition et a été interdit au Bengale occidental. En revanche, il a été approuvé par PM Modi et déclaré exempt d’impôt en UP et MP.