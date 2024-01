La variole du singe, anciennement connue sous le nom de variole du singe, réapparaît au Congo. Est-ce que quelque chose sera différent cette fois-ci ?

À l’été 2022, les États-Unis ont été confrontés à la dernière chose dont ils avaient besoin après deux ans de Covid-19 : une nouvelle urgence de santé publique. Pour la première fois, le mpox, alors communément appelé variole du singe, se propageait largement dans les pays développés.

Au plus fort de cette épidémie, les États-Unis étaient rapport près de 500 nouveaux cas quotidiens de virus, qui peuvent provoquer des éruptions cutanées très douloureuses et, dans un faible pourcentage de cas, la mort. Mais les pays développés ont rapidement éradiqué l’épidémie grâce à des tests et des vaccins efficaces. En mai 2023, l’Organisation mondiale de la santé déclaré L’urgence mondiale du MPOX est terminée.

Mais à peu près au même moment, la première transmission sexuelle connue d’une version plus mortelle du mpox commençait en République démocratique du Congo (RDC), où le virus circule régulièrement mais généralement par des moyens moins transmissibles, comme les morsures d’animaux ou la consommation d’aliments contaminés.

Au cours de l’année dernière, la RDC, un pays de plus de 110 millions d’habitants en Afrique centrale, inscrit plus de 12 500 cas suspects de mpox et 581 décès suspectés de mpox – deux records sans précédent. Le coupable était le clade I du mpox, qui a un taux de mortalité plus élevé que le clade IIb qui circulait aux États-Unis et ailleurs dans le monde en 2022. Avant avril 2023, la transmission sexuelle du clade I n’avait jamais été documentée ; Aujourd’hui, le mpox a été détecté dans des régions de la RDC où il n’avait jamais été vu auparavant. L’Organisation mondiale de la santé est avertissement encore une fois sur la possibilité d’une propagation mondiale.

Un vaccin mpox existant, largement disponible aux États-Unis, pourrait arrêter la transmission de cette souche – mais il est introuvable en RDC. Le fabricant bavarois Nordic a blâmé des obstacles bureaucratiques à l’incapacité de fournir des doses à la RDC et à d’autres pays africains. Le vaccin n’a pas été techniquement approuvé par les régulateurs locaux, et la société affirme vouloir des assurances quant à sa responsabilité avant de vendre ou de donner des vaccins dans ce pays.

Victimes du nationalisme vaccinal

Cette expérience fait écho, à une plus petite échelle, à ce que les nations africaines ont enduré lors de la pandémie de Covid-19. En 2021 et 2022, alors que les vaccins contre le Covid étaient largement distribués dans les pays les plus riches, les pays africains ont été largement laissés pour compte. D’ici avril 2022, plus de la moitié de la population mondiale a été entièrement vaccinée, alors qu’environ 15 pour cent seulement des Africains l’étaient. Sans Covid Avec sa propre capacité de fabrication de vaccins, le continent dépendait de l’importation de vaccins en provenance de pays plus riches qui stockaient des doses pour leurs propres citoyens. Covax, une campagne internationale visant à apporter des vaccins aux pays à faible revenu, a été freinée par un manque de financement et d’autres défis logistiques.

Pendant la crise de Covid et l’actuelle épidémie de mpox, la réponse de santé publique africaine a été limitée par « une capacité limitée de recherche et de développement, un régime complexe de commerce et de propriété intellectuelle qui entrave la capacité des fabricants en Afrique à produire les vaccins disponibles », Nelson Aghogho Evaborhene, me l’a dit un expert en vaccinologie à l’Université du Witwatersrand en Afrique du Sud.

Afrique produit seulement 1 pour cent des vaccins y sont couramment utilisés, une situation qui reflète les priorités des interventions humanitaires financées par les pays riches. Les initiatives de santé publique soutenues par l’étranger se sont historiquement concentrées sur l’atténuation d’épidémies spécifiques – pensez à la réponse internationale à Ebola en 2014 – plutôt que sur le renforcement général des systèmes de santé locaux sur le continent.

« Cela signifie que l’Afrique doit compter en grande partie sur les dons, qui dépendent des caprices des donateurs », a déclaré Evaborhene. «C’est un événement récurrent. Du VIH/SIDA dans les années 1980 à [Covid] pandémie.” Et cette aide internationale semble de plus en plus précaire, comme je l’ai signalé plus tôt ce mois-ci, alors que les pays occidentaux font face à une résurgence du nationalisme et se retirent des collaborations mondiales en matière de santé.

La nouvelle normalité de l’Afrique

Alors que la communauté mondiale de la santé s’adapte à une situation post-pandémique normale et tente de tirer les leçons des dernières années, celle-ci devrait être l’une des plus importantes : une stratégie centrée sur les pays développés soutenant des programmes spécifiques à une maladie n’est pas le meilleur moyen de rendre les pays en développement résilients face aux menaces pour la santé publique. L’accent devrait plutôt être mis sur la création d’institutions nationales capables de s’adapter aux futures urgences sanitaires.

Ces idées ne sont pas nouvelles pour les habitants des pays à faible revenu, mais les événements récents ont renforcé leur détermination à devenir autosuffisants. En 2017, à la suite de l’épidémie dévastatrice d’Ebola, les dirigeants africains appelé pour un nouvel ordre de santé publique sur le continent – ​​un ordre qui donnerait la priorité au renforcement des capacités des autorités sanitaires locales. En 2022, juste après leur rencontre frustrante avec le nationalisme vaccinal occidental, les dirigeants de l’Union africaine annoncé un engagement en faveur d’une refonte systémique des capacités de santé publique du continent.

Le Nouvel Ordre de Santé Publique pour l’Afrique, une feuille de route pour la construction d’un système de santé publique autosuffisant, représente une tentative, m’a dit Evaborhene, de réparer les torts du passé. Cette stratégie nécessite :

Un CDC africain renforcé. Cette agence, autrefois hébergée au sein de l’Union africaine, a été officiellement rebaptisée organisation autonome l’année dernière. Sous cette nouvelle gouvernance, son directeur général sera autorisé déployer directement du personnel et des ressources lors d’une crise sanitaire.

Cette agence, autrefois hébergée au sein de l’Union africaine, a été officiellement rebaptisée organisation autonome l’année dernière. Sous cette nouvelle gouvernance, son directeur général sera autorisé déployer directement du personnel et des ressources lors d’une crise sanitaire. Un secteur de fabrication de vaccins plus robuste. Lors des épidémies de Covid et de mpox, les pays africains ont dépendu des pays riches pour faire don de vaccins – et se sont donc souvent retrouvés à court de doses. Le nouvel ordre de santé publique vise à produire 60 pour cent des vaccins dont l’Afrique a besoin d’ici 2040.

Lors des épidémies de Covid et de mpox, les pays africains ont dépendu des pays riches pour faire don de vaccins – et se sont donc souvent retrouvés à court de doses. Le nouvel ordre de santé publique vise à produire 60 pour cent des vaccins dont l’Afrique a besoin d’ici 2040. Plus d’investissements en santé publique. En 2001, les membres de l’Union africaine engagé à consacrer au moins 15 pour cent de leur budget national à la santé – à construire des systèmes de surveillance des maladies, à former davantage d’agents de santé publique, à établir davantage d’industries de la santé, et bien plus encore. À ce jour, seuls deux pays (l’Afrique du Sud et le Cap-Vert) ont atteint cet objectif. Pour éviter de rester dépendants d’une aide étrangère de plus en plus incertaine, les gouvernements africains devront trouver davantage d’argent pour les initiatives nationales de santé publique.

Les frontières entre les nations africaines étant relativement perméables, le nouvel ordre de santé publique appelle à une approche transnationale. L’épidémie actuelle de mpox en Afrique centrale, qui pourrait être exacerbée par les voyages transfrontaliers, reflète l’urgence de ce changement.

Pourquoi la santé de l’Afrique est importante pour le monde

La création d’une infrastructure de santé publique plus robuste et autosuffisante en Afrique sera un projet qui s’étendra sur plusieurs décennies. Il s’agit d’une période charnière pour le continent : sa population devrait à peu près le double d’ici 2050, et avec l’espérance de vie augmente, ses enjeux sanitaires évoluent. Même si les maladies infectieuses restent une préoccupation majeure, les maladies associées au vieillissement, comme les maladies cardiaques et le cancer, créeront une demande croissante sur les systèmes de santé des pays africains.

A plus court terme, le CDC Afrique déclaré dans son plan stratégique 2023-2027, il se concentrera sur le renforcement des soins primaires et sur l’expansion des systèmes de surveillance des pays pour mieux surveiller les maladies. D’autres priorités incluent l’élaboration de plans de préparation aux épidémies et le renforcement des capacités de laboratoire du continent. Actuellement, moins de 5 pour cent des laboratoires africains ont la pleine capacité de diagnostiquer des maladies très préoccupantes, de transporter des échantillons en toute sécurité et de respecter les normes de sécurité internationales.

Le plan stratégique souligne également la nécessité de mener davantage de recherches locales pour éclairer les réponses de santé publique et identifier les traitements potentiels. « Investir dans le renforcement des capacités de recherche clinique dans les zones sujettes aux épidémies au-delà des frontières est non seulement une partie intégrante essentielle de la stratégie de préparation, mais aussi un moyen d’aider les pays à faibles ressources à mettre en place une agence capable de traiter les problèmes de santé prioritaires pertinents au niveau local », a déclaré un communiqué. un groupe international de scientifiques a soutenu ce mois-ci dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases.

Ce sont les mêmes principes qui sous-tendent le nouvel ordre de santé publique africain. Le continent a fait d’énormes progrès la dernière génération dans la lutte contre le VIH/SIDA, mais les urgences de santé publique des dernières années ont révélé les faiblesses restantes de son infrastructure de santé publique. Les années à venir testeront si l’Afrique est capable de tracer une nouvelle voie autonome en matière de santé publique.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le Futur parfait bulletin.