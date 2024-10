La variante XEC COVID est-elle différente des autres ? | Nouvelles du Royaume-Uni

La nouvelle variante du COVID XEC a été découverte par des experts britanniques de la santé alors qu’ils se préparent pour l’hiver, lorsque les cas ont tendance à augmenter.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a souligné une légère augmentation des hospitalisations dans un contexte de COVID patients récemment, avec un taux d’admission de 4,5 pour 100 000 personnes dans la semaine précédant le 6 octobre, contre 3,7 une semaine auparavant.

Il s’agit de la quatrième hausse hebdomadaire consécutive – et ceci, combiné à la découverte par l’UKHSA de certains cas XEC – a donné lieu à une large couverture médiatique sur la nouvelle variante.

Cela survient alors qu’un certain nombre d’analystes sur les réseaux sociaux ont estimé que la XEC deviendrait la variété dominante et alimenterait une vague hivernale – mais est-elle plus une menace que d’autres ?

La réalité est que même si l’UKHSA exhorte les gens à se protéger du COVID de manière générale, elle n’a pas « tiré la sonnette d’alarme » concernant le XEC.

Il a reconnu que les gens peuvent être préoccupés par les nouvelles variantes, ajoutant qu’environ un nouveau cas sur dix analysé montre une lignée XEC.

« Les informations actuelles ne suggèrent pas que nous devrions nous inquiéter davantage de cette variante, mais nous la surveillons de près », déclare le Dr Jamie Lopez Bernal, épidémiologiste consultant à l’UKHSA.

Ce que nous savons sur XEC

XEC, comme beaucoup d’autres variantes, fait partie de la famille Omicron.

Il a été découvert pour la première fois en mai, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui affirme qu’il s’agit d’un soi-disant recombinant de deux autres souches – KS.1.1 et KP.3.3 – ce qui signifie que des informations génétiques ont été échangées entre elles pour former une troisième souche, XEC.

Dans sa dernière mise à jour sur le COVID du 9 octobre, l’OMS a déclaré que XEC était l’une des deux seules variantes qui présentaient une « prévalence croissante à l’échelle mondiale » entre le 19 août et le 15 septembre – mais qu’elle n’était toujours responsable que d’un faible pourcentage de cas, avec le KP. 3.3 responsable de près de la moitié des cas dans le monde.

Au Royaume-Uni, XEC a été identifié dans 9,35 % des cas de COVID dans des échantillons prélevés par l’UKHSA entre le 2 septembre 2024 et le 15 septembre 2024, tandis que 59,35 % ont été identifiés comme KP.3.3.

Qu’est-ce qu’une variante ? Lorsqu’un virus pénètre dans une cellule humaine et se réplique, il a le potentiel de produire une mutation conduisant à un nouveau variant. Les variantes qui mulent avec un avantage sur les autres variantes peuvent potentiellement être plus dangereuses pour les humains. Pendant la pandémie, des milliers de variantes du COVID ont été identifiées, dont un grand nombre par des scientifiques britanniques. La grande majorité ne s’est pas révélée significative et certains ont tout simplement disparu. Mais à mesure que les gens continuent d’être infectés, les experts estiment qu’il est probable que le virus aura davantage de possibilités de produire des variantes capables de lutter contre nos réponses immunitaires. Pendant la pandémie, les scientifiques craignaient que plus les gens développaient une immunité contre un variant, plus la probabilité qu’une mutation se produise qui contourne nos défenses et finisse par devenir une forme plus dangereuse du virus était grande.

Quels sont les symptômes du XEC ?

Aucun organisme de santé n’a répertorié de symptômes spécifiques au XEC.

On dit qu’il présente les mêmes symptômes que les autres variantes du COVID, notamment :

• une température élevée

• une nouvelle toux continue

• une perte ou une modification de votre odorat ou de votre goût

• essoufflement

• se sentir fatigué ou épuisé

• un corps douloureux

• un mal de tête

• un mal de gorge

• un nez bouché ou qui coule.

Les autorités sanitaires conseillent de rester à la maison et d’éviter tout contact avec d’autres personnes si vous ou votre enfant présentez des symptômes.

Comment pouvez-vous vous protéger ?

Bien que l’UKHSA ne tire pas la sonnette d’alarme spécifiquement sur XEC, elle s’attend à ce que le COVID circule davantage en hiver, ainsi que la grippe et le virus. virus respiratoire syncytial (VRS)les qualifiant de « trois principales menaces hivernales ».

Si vous êtes éligible pour vous faire vacciner contre eux, c’est le moment de le faire, déclare le Dr Bernal.

Tous les adultes âgés de 65 ans et plus peuvent recevoir à la fois la dernière vaccination de rappel contre la COVID et le vaccin contre la grippe de cette année, ainsi que les résidents des maisons de retraite pour personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents âgés de six mois à 64 ans.

Les deux vaccins sont également proposés au personnel de santé et de protection sociale de première ligne, les employés des maisons de retraite pour personnes âgées étant éligibles au vaccin COVID.

Le NHS propose également pour la première fois une vaccination contre le RSV, une cause fréquente de toux et de rhume, qui peut être dangereuse pour les personnes âgées et les jeunes enfants.

Le vaccin est accessible aux personnes âgées de 75 à 79 ans ainsi qu’aux femmes enceintes à partir de 28 semaines, pour protéger leur enfant.