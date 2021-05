La variante Redmi Note 10 Ultra Phantom Blue apparaît sur les affiches officielles avant l’annonce du 26 mai

Redmi organise un événement sur 26 mai en Chine – mercredi prochain. La société n’a pas révélé le nombre de produits qu’elle annoncera, mais l’un d’entre eux sera le Redmi Note 10 Ultra, qui est apparu dans quelques affiches partagées par Redmi sur Weibo.

Redmi ne mentionne pas explicitement le nom de l’appareil, mais nous savons que c’est le Note 10 Ultra puisque l’appareil est brièvement apparu dans une liste récemment avec quelques spécifications, y compris un écran AMOLED de 6,53 pouces, un SoC Dimensity 1100, une batterie de 5000 mAh, Charge de 33 W et prise en charge de la 5G.

Le Note 10 Ultra aura trois options de mémoire – 6 Go / 128 Go, 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. La variante de base a été répertoriée avec une étiquette de prix de CNY1 799 (280 $ / 230 €).

En revenant aux affiches partagées par Redmi, vous pouvez voir que le panneau arrière du Note 10 Ultra ressemble à l’édition spéciale Mi 11, tandis que l’îlot de la caméra rappelle le Redmi Note 10 5G, sauf que la plaque d’argent à l’intérieur est maintenant placée horizontalement et couvre une seule caméra au lieu de deux.

Cette variante de couleur particulière que nous examinons s’appelle Phantom Blue (traduit automatiquement du chinois), qui a un Texture 3D sur le panneau arrière. Redmi dit qu’il offre une bonne prise en main et donne une sensation phare lorsque vous le tenez, et que tout le design est réalisé « réseau stéréoscopique » La technologie.

L’une des images partagées par Redmi révèle le le smartphone emballera un écran avec un trou de perforation au centre, bien que sa résolution soit inconnue. Cependant, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou plus puisque la société a déclaré que la série Note 10 prend en charge huit jeux grand public dans des modes de fréquence d’images élevée, et les jeux sont atteints. une moyenne de 90 images par seconde au téléphone lors des tests de Redmi.

De plus, Redmi nous dit également qu’il a utilisé stockage UFS 3.1 double canal pour de meilleures performances globales.

L’annonce officielle étant encore dans cinq jours, vous pouvez vous attendre à ce que Redmi confirme davantage de fonctionnalités du Note 10 Ultra et de tous les autres produits qu’il prévoit de présenter mercredi.

Source 1, Source 2 (tous les deux en chinois)