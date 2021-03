Bien que le soutien de la 5G en Inde ne signifie pas grand-chose, l’infrastructure 5G du pays n’a pas encore été mise en place et le service n’est pas actif en Inde. Cependant, les processeurs Qualcomm ont une meilleure réputation sur le marché indien par rapport aux processeurs Exynos internes de Samsung. Le Galaxy S20 FE alimenté par Snapdragon devrait donc être meilleur en termes d’efficacité énergétique et de performances soutenues par rapport à son homologue Exynos. Il pourrait également y avoir une différence de prix entre le smartphone alimenté par Exynos et la variante alimentée par Snapdragon, mais rien n’est officiel pour le moment. Samsung devrait révéler plus d’informations avant les ventes du 30 mars.

