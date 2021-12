La variante omicron apportera une vague de Covid-19 cet hiver. Que pouvons-nous faire pour l’arrêter?

Alors qu’une vague continue de delta entre en collision avec la nouvelle variante omicron au moment même où les gens voyagent et se rassemblent pour les vacances, tous les signes indiquent désormais une vague massive de Covid-19 dans les mois à venir.

La question est de savoir ce que nous pouvons faire, le cas échéant, pour éviter le pire des cas.

Il y a quelques mois à peine, des Américains mouraient parce que les hôpitaux étaient submergés de patients de Covid-19 et ne pouvaient pas leur trouver de lit. C’est ce que plus d’un an d’interventions de santé publique avaient tenté d’éviter, et cela se produisait bien après que les vaccins soient devenus largement disponibles. Maintenant, il y a la possibilité distincte d’une répétition de la même catastrophe.

Pendant ce temps, la tolérance du pays pour les interventions de santé publique semble diminuer. La plupart des gens disent qu’ils prévoient toujours de voyager pour voir leur famille et leurs amis pendant les vacances et ils considèrent que ces activités présentent un risque faible ou modéré. Des événements sportifs, des concerts et d’autres grands rassemblements ont lieu tous les jours. Seuls neuf États ont actuellement un mandat de masque en place. Un retour à des mesures de verrouillage plus drastiques semble être hors de propos – et certains experts pensent qu’elles seraient inappropriées maintenant parce que ces politiques peuvent avoir leurs propres effets négatifs et parce que les vaccins sont largement disponibles.

Le gouvernement fédéral a un pouvoir limité pour imposer ses propres mandats en matière de masques et de vaccins, comme le reconnaît tacitement le plan d’hiver du président Joe Biden pour la pandémie. Il peut offrir des carottes – des cliniques mobiles et des programmes de covoiturage vers les sites de vaccination – mais manie peu de bâtons.

Maintenant que les vaccins sont disponibles et que la plupart des adultes américains sont vaccinés, même certains dirigeants démocrates ne semblent pas intéressés par une nouvelle série de mesures de santé publique qui frapperaient aussi bien les adultes vaccinés que non vaccinés.

« C’est effrayant. Mais je pense que notre réponse relativement laxiste à la montée de l’omicron n’est pas inattendue », m’a dit Kumi Smith, épidémiologiste à l’Université du Minnesota. «Les gens acquièrent une tolérance au risque au fil du temps, et je pense que, alors que les décès de Covid continuent d’augmenter, nous devenons également engourdis par la tragédie. Et l’impuissance que nous ressentons tous face à l’incapacité du pays à s’unir contre Covid contribue également probablement à l’apathie collective. »

Donc : Près de deux ans après le début de la pandémie, beaucoup de gens sont tout simplement épuisés. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes impuissants. Covid-19 circulera toujours et le monde ne se fermera pas à chaque fois que les cas augmenteront. Mais cela ne signifie pas que l’apathie est la solution. Les personnes qui prennent des décisions individuelles pour prendre le virus au sérieux – en portant des masques, en se faisant vacciner et en réfléchissant aux activités auxquelles elles participent – ​​peuvent aider à ralentir le virus, au moins un peu, et donner au système de santé une chance de se battre.

« Le fatalisme n’est pas un moyen efficace de contrôle des infections ou de santé publique », m’a dit Bill Hanage, un épidémiologiste de l’Université de Harvard.

Il est temps d’aplatir à nouveau la courbe

La variante omicron pourrait certainement pousser le système de santé en crise. Même si la variante a tendance à provoquer une maladie plus bénigne en moyenne, comme le suggèrent certaines indications précoces, un certain pourcentage de personnes infectées, en particulier les personnes non vaccinées, finiront par tomber vraiment malades. Plus le dénominateur (personnes infectées) est grand, plus le numérateur (patients hospitalisés) le sera également. Plus nous verrons d’hospitalisations, plus de décès s’ajouteront aux 800 000 vies américaines perdues jusqu’à présent. C’est une question de maths.

Ainsi, l’objectif d’une réponse pandémique réussie est maintenant le même qu’au début de 2020 : « aplatir la courbe » et empêcher les systèmes hospitaliers d’être tellement inondés de patients Covid-19 qu’ils ne peuvent pas donner à tout le monde – Covid-19 et autres les patients — les soins médicaux dont ils ont besoin.

Nous savons que cela peut arriver car c’est déjà le cas. Cet été, les médecins ont appelé établissement après établissement, à la recherche de lits pour les patients souffrant d’une urgence cardiaque. Certains de ces patients sont décédés en attendant des soins médicaux. Le risque qu’une personne se présente à son service d’urgence local avec des symptômes de crise cardiaque ou d’appendicite et ne puisse pas se faire soigner en raison d’un manque de personnel, de lits ou des deux augmentera à mesure que le nombre de cas augmentera.

Au début de 2020, les meilleures idées pour aplatir la courbe étaient des mesures extraordinaires jamais vues auparavant aux États-Unis : fermetures d’entreprises généralisées, exigences de distanciation sociale et port de masques. Maintenant, il y a des vaccins.

La vaccination reste le meilleur moyen de se prémunir contre les conséquences graves d’une infection à Covid-19, et vacciner davantage de personnes est le meilleur moyen d’aplatir la courbe collectivement. Les vaccins offrent toujours une forte protection contre l’hospitalisation et, si une personne vaccinée tombe malade et a besoin d’un traitement hospitalier, son séjour est généralement plus court. Avec un rappel, les experts s’attendent à ce que cette protection résiste à l’omicron.

Les gouvernements devraient faire tout leur possible pour faire vacciner et vacciner davantage de personnes. L’administration Biden a déjà tenté de forcer les grands employeurs à exiger des vaccinations. Cela a entraîné une multitude de mandats d’entreprise et une augmentation des nouvelles vaccinations, mais cela a également été bloqué par un tribunal fédéral, perdant force de loi. L’administration essaie également de rendre les vaccins plus accessibles, en encourageant une plus grande sensibilisation de Medicare et de l’AARP et en mettant en place des cliniques mobiles. Certaines grandes villes vont encore plus loin en exigeant que les gens se fassent vacciner s’ils vont au restaurant ou dans un autre commerce.

Le pays dispose désormais de beaucoup plus d’outils pour suivre et traiter le Covid-19. Mais ils viennent avec des mises en garde. Les tests à domicile peuvent parfois être difficiles à trouver, et les experts craignent que le plan Biden permettant aux gens de soumettre le coût des tests à leur assureur pour remboursement ne soit trop lourd. De nouveaux médicaments antiviraux semblent prometteurs, mais les experts craignent qu’ils ne soient pas disponibles en quantités suffisantes pour aider à faire face à la vague imminente d’omicron.

Il y a aussi des limites à ce que les Américains toléreront. Les pays d’Europe et d’Asie de l’Est commencent à fermer des entreprises et à imposer davantage de restrictions aux personnes non vaccinées à mesure que la variante omicron s’installe. Les experts américains en santé publique, quant à eux, reconnaissent généralement que ces politiques largement mises en œuvre dans ce pays sont essentiellement un fantasme.

Il y a de bonnes raisons de ne pas réactiver les blocages et autres restrictions générales, qui ont leurs propres coûts – et en théorie, nous ne devrions pas en avoir besoin. Les vaccins sont disponibles; les médecins comprennent beaucoup mieux le virus et ont des traitements plus efficaces. Mais il y a encore beaucoup de choses que les États-Unis pourraient faire à moins de verrouiller pour ralentir le virus et donner aux hôpitaux et aux membres de leur personnel une meilleure chance de gérer toute augmentation du nombre de patients Covid-19 sans sacrifier les soins pour tous leurs patients.

Les vaccins, les tests et les masques fonctionnent, et ils fonctionnent mieux si tout le monde – pas seulement les prudents – les emploie. Sans action collective, il semble probable que la responsabilité continuera à incomber aux individus : se faire vacciner et booster, et inciter leurs proches à se faire vacciner et booster, et faire des tests et s’isoler s’ils présentent des symptômes.

« La valeur par défaut maintenant dans la plupart des endroits est de s’appuyer sur des individus qui prennent eux-mêmes des mesures préventives », m’a dit Joshua Michaud, directeur associé de la politique de santé mondiale à la Kaiser Family Foundation. « Face à la menace combinée delta et omicron cet hiver, nous allons probablement nous retrouver là où nous avons été pendant une grande partie de la pandémie : différentes juridictions abordant le problème à leur manière, ce qui conduira à un patchwork chaotique de la plupart des demi-mesures ou pas de vraies mesures du tout.

Il s’agit d’une réalité collective qui exige des solutions collectives. Où sont-elles?

D’autres pays prennent des mesures plus agressives. Le Royaume-Uni a rétabli son mandat de masque et exige des laissez-passer pour les vaccins pour les grands événements. Le Danemark et la France ont à nouveau fermé leurs boîtes de nuit. L’Allemagne et l’Italie imposent de nouvelles restrictions à leurs résidents non vaccinés, leur interdisant de manger à l’intérieur et d’autres activités. La Corée du Sud a limité les rassemblements privés à quatre personnes maximum et a établi un nouveau couvre-feu alors que sa vague entraînée par le delta met ses hôpitaux à rude épreuve.

Ces mesures représentent les tentatives des gouvernements pour lutter contre la pandémie avec les outils dont nous disposons actuellement, en plus des outils dont nous disposions depuis le début. Mais de telles mesures semblent peu probables dans la plupart des États-Unis, qui sont coincés dans un bourbier de santé publique. (Les exceptions sont les grandes villes côtières comme San Francisco et New York, qui deviennent plus agressives avec les mandats de vaccination et d’autres interventions : San Francisco exige que les gens présentent une preuve de vaccination pour entrer dans de nombreuses entreprises, et New York a mandaté les entreprises privées pour exiger vaccination et enverra des tests et des masques à de nombreux résidents.)

Il n’y a pas d’objectif publiquement convenu pour gérer la pandémie en cours. Les experts ne sont même pas d’accord sur la façon de mesurer sa gravité. Même si le gouvernement fédéral établissait une stratégie claire, il aurait une capacité limitée à appliquer ce plan au-delà des frontières des États, et pour la plupart, il y a peu de volonté politique d’imposer de nouvelles restrictions.

D’autres pays ont déjà expérimenté le recentrage de leurs stratégies Covid-19 et la définition d’une nouvelle normalité : Singapour, par exemple, a commencé à utiliser des numéros d’hospitalisation, au lieu de numéros de cas, pour déterminer quand imposer de nouvelles restrictions. Certains experts demandent la même chose aux États-Unis, notamment Monica Gandhi, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, qui a écrit dans le New York Times cette semaine que les hospitalisations devraient être la mesure la plus importante à l’avenir.

Mais d’autres scientifiques être en désaccord et soutiennent que le nombre de cas compte toujours. C’est en partie la raison pour laquelle il a été si difficile pour les États-Unis de proposer un plan Covid-19 à long terme : même les experts qui souhaitent une meilleure gestion de la pandémie ne sont pas d’accord sur l’approche à adopter.

Le gouvernement et la politique fracturés des États-Unis contribuent également à l’inertie. Les États et les localités détiennent beaucoup de pouvoir pour imposer des mesures de santé publique significatives. Beaucoup d’adultes qui n’ont pas été vaccinés semblent très attachés à cette position. Les mandats de vaccination peuvent avoir un effet positif, et une majorité d’électeurs semblent les soutenir, mais ils invitent également à des réactions négatives et ont été bloqués dans certains cas devant les tribunaux fédéraux.

La polarisation ne s’est pas pliée mais s’est plutôt durcie tout au long de la pandémie. Les politiciens républicains sont, de manière générale, opposés aux nouvelles interventions en cas de pandémie. Dans le Wisconsin, où les hospitalisations ont augmenté de 23% au cours des deux dernières semaines et un tiers de toutes les unités de soins intensifs contiennent des patients Covid-19, le leader du GOP House a rejeté la nécessité de toute nouvelle mesure.

Même dans les États bleus, les politiciens semblent s’incliner devant la fatigue pandémique : le gouverneur du Colorado, Jared Polis, un démocrate, a attiré l’attention cette semaine pour avoir déclaré que l’urgence de santé publique « était terminée ». Il a déclaré qu’il ne voulait pas imposer de nouvelles restrictions aux personnes vaccinées qui ont fait leur part pour essayer de maîtriser la pandémie.

Si le paysage politique reste détendu, alors chaque personne devra évaluer sa propre situation particulière au moment de décider des précautions à prendre, en pesant une fois de plus les questions familières : quel est mon risque personnel ? Suis-je en contact régulier avec des personnes qui n’ont pas toute la protection conférée par les vaccins, comme les personnes âgées ou immunodéprimées ainsi que les enfants non vaccinés ? Quel est le niveau de propagation du Covid-19 en ce moment dans ma communauté ?

« La réalité est que nous allons tous être infectés à un moment donné par l’omicron ou autre chose, mais nous pouvons faire des choses pour contrôler la façon dont cela nous arrive et à nos communautés », a déclaré Hanage. «Cela inclut des choses comme obtenir des rappels et réfléchir à des moyens de réduire la transmission dans nos communautés. Ils ne le réduiront pas à zéro. Ils le ralentiront et donneront à plus de gens la chance de bénéficier de la vaccination avant qu’ils ne soient infectés. »